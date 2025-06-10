В самом сердце Полтавщины, в природоохранной зоне общегосударственного значения, экологические инспекторы наткнулись на масштабное нарушение — из воды достали почти два километра браконьерских сеток.

Если бы не своевременная реакция — уникальная водная фауна могла понести серьезные потери. Кто стоит за преступлением, выясняют правоохранители.

Операция против браконьерства: что произошло

С 1 по 6 июня 2025 инспекторы Государственной экологической инспекции Центрального округа вместе с полицией Полтавщины провели совместный рейд в ландшафтном заказнике общегосударственного значения «Сулинский». Там, в живописных водах, они обнаружили настоящий капкан для рыбы – 29 мысиновых сеток общей протяженностью около 2 километров.

Это грубое нарушение правил рыболовства, которое могло привести к массовой гибели водных жителей.

Жизнь спасена: биоресурсы вернули в воду

В сетках еще оставалась рыба, у которой были признаки жизни. Согласно нормам закона, ее сразу выпустили обратно в природную среду. Своевременное вмешательство позволило сохранить популяцию не менее нескольких видов, которые могли бы попасть на крючок браконьерам.





Кто будет отвечать за преступление

Все собранные материалы уже переданы в правоохранительные органы. Теперь слово за следователями. Если виновных будет установлено, им может угрожать как административная, так и уголовная ответственность.

В Госэкоинспекции отмечают, что это не первый подобный случай на территории заказника и такие преступления будут жестко наказываться.

Инспекция продолжает активную работу - проверяет водоемы, рейдирует экологически чувствительные зоны и реагирует на каждое сообщение о подозрительных действиях. В условиях, когда природные ресурсы страны находятся под угрозой, борьба с браконьерством становится делом не только государства, но и общества.