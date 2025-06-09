Речь идет о веществах, которыми обычно травят крыс в канализации. Как сообщил первый заместитель председателя Госэкоинспекции Украины Дмитрий Заруба, проблема выглядит локальной, но на самом деле это угроза для водной экосистемы и людей.





«Массовые исследования показали: в рыбе по всей Германии – от Рейна до Дуная – накопились антикоагулянты второго поколения. Это яд, который блокирует свертываемость крови. Крыса умирает, а яд остается — и переходит дальше по цепи», — объясняет Заруба.

Как яд попадает в реки?

Ядовитые приманки, закладываемые в канализацию, напоминают мыло. Их кладут в люки дважды в год. Но когда идут дожди, приманки растворяются, вода смывает яд в канализацию, а дальше – прямо в реки. Проблема в том, что очистные сооружения не отфильтровывают такие вещества.

Последствия: рыба – отравлена, следовательно, и люди – в зоне риска

Все, что накапливает рыба, потом попадает в других животных и людей. Рыбу едят птицы, выдры, лисы, бакланы. А яд остается – потому что он не разлагается и не выводится из организма. Это уже пищевая цепь, а не только проблема крыс.

«Даже дикие хищники – лисы, ежи, куницы – погибают либо от отравленных крыс, либо от самих приманок. И это все – следствие непродуманной системы борьбы с грызунами», — отмечает Дмитрий Заруба.











Несмотря на то, что проблема обнаружена в Германии, Украина не защищена от подобных рисков. У нас также используют яд, в частности, в канализациях и жилых районах. Без системного контроля, объясняет Заруба, яд может попасть в воду, а оттуда уже к рыбе, птицам и людям.

Нужно не просто бороться с последствиями, а посмотреть сам подход к тому, как мы используем яд. Следует внимательно относиться к бытовым отходам, канализационным системам и ввести четкие правила для применения средств против грызунов.

«Это – не мелочь. Это экологическая угроза, которая не видна на первый взгляд. Но именно такие вещи потом оборачиваются болезнями, мертвой рыбой и отравленной природой», — заключает заместитель председателя Госэкоинспекции.