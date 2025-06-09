Государственная экологическая инспекция Столичного округа проверила автозаправочную станцию ​​"ОККО-Драйв" в Деснянском районе Киева. В ходе планового надзора инспектор обнаружил нарушения в характеристиках горючего.

Проверка касалась соблюдения требований к качеству бензина и дизеля. Государственная экологическая инспекция Столичного округа выяснила, что часть топлива не отвечает техническому регламенту, устанавливающему стандарты для моторного горючего в Украине. Также были выявлены нарушения законодательства о рыночном надзоре непродовольственной продукции.





К каким маркам горючего есть вопросы?





Нарушения зафиксированы по всем основным видам топлива, продаваемым на этой АЗС:

бензин А-95-Евро5-Е5

бензин PULLS А-95-Евро5-Е5

бензин PULLS 100 А-98-Евро5-Е0

дизельное топливо ДП-Л-Евро5-В0

дизельное PULLS ДП-Л-Евро5-В0

Что дальше?

Инспекция обязала АЗС устранить нарушения. Для каждого вида горючего вынесены отдельные корректирующие мероприятия, которые предприятие должно выполнить. До 13 июня 2025 года "ОККО-Драйв" должен в письменном виде отчитаться, что все исправлено. Иначе возможны дальнейшие санкции.

Почему это важно?

Горючее, не соответствующее техническим нормам, может вредить не только автомобилям, но и окружающей среде. А отклонение от стандартов — сигнал, что контроль качества топлива на АЗС требуется постоянно.