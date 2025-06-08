Спецподразделение ЦСП "Омега" приняло участие в платформе единства "Сильные вместе" - масштабном мероприятии, которое собрало ветеранов, военных, их семьи и всех, кто поддерживает Вооруженные Силы.

Для "Омеги" это было не просто присутствие – это была возможность еще раз показать: они есть, они рядом, и они не прекращают борьбу, даже если временно не на передовой.

Рекрутинговый стенд подразделения стал точкой тяготения для тех, кто понимает, что война — это не только автомат в руках, но и выбор быть полезным в самый критический момент. Здесь говорили о службе, подготовке, мотивации. И не словами – а действиями.

Награда, за которой стоит война

Во время торжественной части состоялось вручение 23 наград ветеранам войны. Среди награжденных - боец ​​отдельного отряда беспилотных систем "Крылья Омеги", известный под позывным "Марафет". Ему была вручена медаль Киевского городского совета "Честь. Слава. Государство" - за личное мужество, героизм, боевые заслуги и принципиальную гражданскую позицию. Человеку, который на войне выполняет свою работу точно и бесспорно, эта награда — не украшение, а маркер доверия.





Все на своем месте

Мероприятие "Сильные вместе" стало точкой сбора разных участников: от военных бригад и медиков до образовательных учреждений, благотворительных фондов и волонтерских инициатив. Это был день, когда каждый мог увидеть — война затрагивает всех, но вместе мы держимся.

Платформа единства еще раз доказала: победа — это не только фронт. Это о тех, кто с фронтом дышит в унисон.

И "Омега" была там, как обычно - без лишних слов, зато с четким чувством дела.