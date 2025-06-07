За неделю — сотни проверок, десятки протоколов и более 18 миллионов гривен ущерба окружающей среде.

Самый громкий случай — незаконный лов рыбы в национальном парке "Тузловские лиманы" на миллионы гривен.

Более 300 проверок и десятки нарушений

В период с 30 мая по 5 июня Государственная экологическая инспекция Украины провела 323 контрольных мероприятия по всей стране. В результате инспекторы составили 370 протоколов об административных правонарушениях. Это официально зафиксированные случаи нарушения природоохранного законодательства.

Нарушителей наказывают не только словами:

Штрафы наложены на 78 тысяч гривен,

В бюджет уже взыскано 89 тысяч,

Сумма выставленных претензий и исков — 839 тысяч,

Фактически взысканные убытки — более 1,6 миллиона гривен.

Но эти цифры бледнеют на фоне одного конкретного случая, произошедшего в Одесской области.

"Золотая рыба" в Тузловских лиманах

Наибольшее нарушение за неделю обнаружили инспекторы Юго-Западного округа. Они зафиксировали незаконный лов рыбы в пределах природно-заповедного фонда — на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы», вблизи села Рыбальское Белгород-Днестровского района.

Мужчина ловил водные биоресурсы без разрешительных документов. И делал это не где-то в безлюдном пруду, а просто в охранной зоне озера Шаганы — заповедной территории, которая должна находиться под особой охраной государства.

По подсчетам инспекции, ущерб, нанесенный этими действиями, составил более 16,5 миллиона гривен. Это — самая большая сумма зафиксированного ущерба за неделю. Материалы уже переданы в Татарбунарский районный суд, где дело будут рассматриваться в правовом порядке.

Окружающая среда не терпит "мелочей"

Даже если кажется, что вред природе – это не что-то заметное, инспекция подчеркивает: каждый нарушитель оставляет след. Незаконная вырубка, загрязнение воды, уничтожение животных или рыбы – все это чревато. И что важно, эти последствия имеют не только экологическую, но и финансовую цену.

Каждое такое дело – это предупреждение другим: с природой нельзя играть. Законы есть, и за их нарушение придется отвечать.