К Всемирному дню охраны окружающей среды в Министерстве иностранных дел Украины провели теплое и одновременно очень важное мероприятие — «Зеленое восстановление Украины глазами детей». Организовали его совместно МИД, ЮНЕП и ЮНИСЕФ.

Среди гостей представители дипломатических миссий, министр иностранных дел Андрей Сибига и Митрополит Эпифаний. Они присоединились к происшествию прямо во время официальной встречи в МИДе.





Война бьет по окружающей среде — больше всего страдают дети

С начала полномасштабного вторжения России природа Украины испытывает сокрушительные удары. Оружие, взрывы, обломки, токсины – все это оставляет после себя не только руины, но и загрязненные реки, почвы, воздух.





«Одна из самых уязвимых групп – это дети. Российская агрессия разрушает не только школы и дома. Она оставляет токсический след, с которым придется жить еще поколением украинцев», - сказал первый заместитель главы МИД Сергей Кислица.

В результате качество воды в некоторых источниках настолько ухудшилось, что содержание вредных веществ превышает норму в 30-40 раз . Особенно ситуация обострилась после подрыва Каховской ГЭС. Но благодаря поддержке ООН украинские общины продолжают получать доступ к питьевой воде, даже несмотря на разрушенную инфраструктуру и постоянные отключения света.

Рисунки детей – как взгляд в будущее

Одна из изюминок мероприятия — выставка детских работ по теме зеленого восстановления Украины. Рисунки создали участники конкурса «Будущее планеты – в наших руках!» . В этом году конкурс проводился уже в пятый раз, и за эти годы участие в нем приняли более 21 тысячи детей со всей страны.

Детские взгляды на будущее – это не просто рисунки. Это искренние послания о мечтах, страхах и надеждах поколения, которое будет жить в мире после войны.

Зеленое восстановление — это не о лозунгах, а о действиях

Координатор системы ООН в Украине Матиас Шмале отметил:

«Несмотря на войну, зеленое и устойчивое будущее возможно. Дети и молодежь должны стать его частью. Мы не имеем права медлить».

И это не просто слова. ООН и партнеры уже реализуют десятки проектов — от возобновления доступа к безопасной воде до долгосрочной защиты экосистем.

Напоминаем миру: будущее – это наши дети

Организаторы мероприятия - целая команда государственных и общественных институтов, которые объединились ради одной цели: защитить природу и будущее украинских детей . Среди них – Госэкоинспекция, Минокружение, Комитет ВР по экополитике, UNICEF, ЮНЕП, ОБСЕ, художники, библиотекари, благотворительные фонды и волонтерские организации.

Украина призывает международное сообщество: поддержка нужна сейчас, чтобы завтра было кому жить и кому заботиться о природе.