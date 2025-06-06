Вода из водохранилища залила 600 квадратных километров украинской земли – села, поля, леса. Вместе с домами и хозяйствами пропало 14 кубических километров воды. Для понимания это объем, который может обеспечить водой всю Украину на полтора года.





Министр окружающей среды Светлана Гринчук назвала это событие катастрофой, потрясшей весь мир. Она сравнила объем утраченной воды с половиной запасов некоторых стран в Африке или Азии.





Что делали экоинспекторы

С первых дней после трагедии Государственная экологическая инспекция Украины постоянно мониторила ситуацию:

брали пробы воды в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях

проверяли почвы на затопленных территориях

фиксировали массовую гибель рыбы и следили, чтобы загрязненная продукция не попала в продажу

принимали участие в работе Штаба по ликвидации последствий и в следственных действиях по делу об экоциде

Всего с июня по декабрь 2023 года отобрали 801 пробу воды и 41 пробу грунтов.

Экологическая цена теракта

На 16 мая 2024 года сумма причиненного ущерба окружающей среде составляет 77,8 миллиарда гривен. И это еще не окончательная цифра, потому что часть территорий до сих пор не освобождена.

Больше всего пострадал Национальный природный парк "Каменская Сечь" - более 73 миллиардов гривен убытков.

Потеря воды Каховского водохранилища: 1,3 млрд грн

Загрязнение почвы: 1,26 млрд грн

Все расчеты переданы правоохранительным органам — их используют в качестве доказательств в международных судах.

И все же – природа борется

Несмотря на то, что на месте водохранилища начинает появляться новый природный ландшафт — ивовый лес. Это уникальное явление, которое может стать основой новой экосистемы в будущем.

Экоинспекция благодарит всех, кто присоединился к борьбе с последствиями трагедии: спасателям, военным, ученым, водохозяйственникам, активистам и простым гражданам. Именно ваша помощь — символ того, что мы не сдаемся даже перед самой большой экологической бедой за десятилетия.