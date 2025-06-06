В результате подрыва было затоплено 620 квадратных километров суши. Под водой оказались более 333 тысяч гектаров природоохранных территорий и более 11 тысяч гектаров леса.

Русло Днепра изменилось настолько, что разрушились целые экосистемы, вода перенасытилась химикатами и остатками пестицидов.

Вода, в которую страшно погрузить руку



Днепр у Никополя летом и осенью 2023 года показывала стабильное превышение норм загрязнения:

Биохимическое потребление кислорода — в 1,5–2 раза выше нормы

Взвешенные вещества - до 2,9 раза

В Херсоне уровень нефтепродуктов превышал норму в 22-36 раз

На Ингульке в октябре – хлориды втрое выше нормы, сульфаты – почти вдвое

Из-за дефицита растворенного кислорода массово погибала рыба.

Как изменялась ситуация: 4 фазы

6–13 июня – резкий вынос пестицидов и взвешенных веществ Середина июня – июль – временное затишье Июль – август – новый всплеск загрязнения, на этот раз в растворенной форме С конца августа — медленное снижение уровней, но стабильно высокая органическая нагрузка

Смерть жизни: от рыб до дельфинов

Погибла вся рыбья молодежь в 2023 году

В море смыло пресноводные виды, не выдержавшие соленой воды

Потеряно более 100 миллионов мидий - это 3,6 тысяч тонн биомассы

Пострадали более 50 заповедных объектов, в том числе 7 из Изумрудной сети

Число мертвых дельфинов возросло в 2,2 раза. Их тела массово находили уже в первую неделю после крушения.

Люди тоже под ударом

В Николаевской области 78% проб питьевой воды не соответствовали санитарным нормам, а 46% - имели микробиологические отклонения.

Всего в воде — сотни тысяч тонн мертвой биомассы, которая продолжает отравлять все вокруг.

Деньги, которые уже не вернуть

После уничтожения Каховского водохранилища под угрозой:

орошение в южных районах

стабильная поставка питьевой воды

работа гидроэлектростанций

судоходство на Днепре

Только один природный заказник "Днепровские пороги" уже потерял более 1,5 миллиарда гривен экосистемных услуг.

Это преступление не должно остаться безнаказанным





Обзор Дмитрия Зарубы — лишь часть той доказательной базы, которую украинские экологи формируют вместе с правоохранителями, чтобы в будущем предъявить России обвинения в экоциде в международных судах. Это не просто цифры – это документированное преступление против природы, людей и будущего страны.