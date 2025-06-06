Сухие цифры отчета описывают одну из самых масштабных экологических катастроф в истории Украины.

Катастрофа, сменившая реки и леса

В результате подрыва было затоплено 620 квадратных километров суши. Под водой оказались более 333 тысяч гектаров природоохранных территорий и более 11 тысяч гектаров леса.

Русло Днепра изменилось настолько, что разрушились целые экосистемы, вода перенасытилась химикатами и остатками пестицидов.

Вода, в которую страшно погрузить руку

Днепр у Никополя летом и осенью 2023 года показывала стабильное превышение норм загрязнения:

Биохимическое потребление кислорода — в 1,5–2 раза выше нормы

Взвешенные вещества - до 2,9 раза

В Херсоне уровень нефтепродуктов превышал норму в 22-36 раз

На Ингульке в октябре – хлориды втрое выше нормы, сульфаты – почти вдвое

Из-за дефицита растворенного кислорода массово погибала рыба.

Как изменялась ситуация: 4 фазы

  1. 6–13 июня – резкий вынос пестицидов и взвешенных веществ
  2. Середина июня – июль – временное затишье
  3. Июль – август – новый всплеск загрязнения, на этот раз в растворенной форме
  4. С конца августа — медленное снижение уровней, но стабильно высокая органическая нагрузка

Смерть жизни: от рыб до дельфинов

  • Погибла вся рыбья молодежь в 2023 году
  • В море смыло пресноводные виды, не выдержавшие соленой воды
  • Потеряно более 100 миллионов мидий - это 3,6 тысяч тонн биомассы
  • Пострадали более 50 заповедных объектов, в том числе 7 из Изумрудной сети

Число мертвых дельфинов возросло в 2,2 раза. Их тела массово находили уже в первую неделю после крушения.

Люди тоже под ударом

В Николаевской области 78% проб питьевой воды не соответствовали санитарным нормам, а 46% - имели микробиологические отклонения.

Всего в воде — сотни тысяч тонн мертвой биомассы, которая продолжает отравлять все вокруг.

Деньги, которые уже не вернуть

После уничтожения Каховского водохранилища под угрозой:

  • орошение в южных районах
  • стабильная поставка питьевой воды
  • работа гидроэлектростанций
  • судоходство на Днепре

Только один природный заказник "Днепровские пороги" уже потерял более 1,5 миллиарда гривен экосистемных услуг.

Это преступление не должно остаться безнаказанным


Обзор Дмитрия Зарубы — лишь часть той доказательной базы, которую украинские экологи формируют вместе с правоохранителями, чтобы в будущем предъявить России обвинения в экоциде в международных судах. Это не просто цифры – это документированное преступление против природы, людей и будущего страны.