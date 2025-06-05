Пока ВСУ защищают страну с оружием в руках, экологи Житомирщины ведут свою войну за чистый воздух, воду и землю.

На Всемирный день охраны окружающей среды экоинспекторов поблагодарили за их ежедневную работу, которая уже давно стала вопросом национальной безопасности.





Благодарность вместо празднований: экологов поздравили за работу в прифронтовом режиме

В День охраны окружающей среды начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко поздравил коллектив Государственной экоинспекции Полесского округа. Вместо громких речей — искренние слова благодарности и вручения благодарности тем, кто продолжает защищать природу даже тогда, когда вокруг взрываются снаряды.

Экоинспекторы работают там, где вчера падали ракеты





Инспекторы не просто проверяют предприятия. Они выезжают на места попадания российских ракет вместе со спасателями и стражами порядка. Их задача — зафиксировать экологические преступления, которые могут стать частью доказательной базы в международных судах. Цель — привлечь россия к ответственности за экоцид и добиться компенсаций за уничтоженную окружающую среду.

Шокирующие цифры: миллиарды убытков природе

Только за пять месяцев 2025 года экоинспекторы насчитали почти 470 миллионов гривен ущерба , нанесенного природе Житомирщины. А общая сумма экологических потерь с начала полномасштабного вторжения уже превысила 19 миллиардов гривен . Это не просто цифры – это сожженные леса, разрушенные реки, отравленная земля. Экофронт – не только о войне





Даже в военное время не исчезли "традиционные" проблемы - браконьерство, незаконные вырубки, стихийные свалки и загрязнение водоемов. С этим ежедневно борются специалисты инспекции. Их работа – это не просто экология, это защита нашего будущего.

Житомирщина - пример для других

Житомирская экоинспекция стала одной из самых сильных в стране. Ее опыт приезжают перенимать не только коллеги из других регионов, но и международные партнеры. Потому что здесь поняли: каждый документированный вред — это еще один шаг к справедливости и восстановлению.

За каждой гривной — безопасность страны

Руководитель инспекции Евгений Медведовский говорит: каждая гривна, которую удается взыскать с нарушителей, — это вклад в финансирование ВСУ, помощь пострадавшим, восстановление страны. Это часть большой борьбы, где природа не ресурс, а наш общий дом, который мы обязаны защитить.





Экофронт держим вместе

Вместе с активистами, учеными, местными властями, журналистами и просто неравнодушными людьми инспекторы продолжают делать свое дело. И благодарят наших военных за возможность жить и работать на своей земле.