Пока мир напоминает о важности природы, в Украине этот вопрос звучит особенно остро. Даже во время войны экологи не останавливаются — спасают, фиксируют, отстраивают. Почему это важно — объясняем просто и по-человечески.





Окружающая среда — не безграничный ресурс, а наша общая забота





Каждый год 5 июня в мире вспоминают: природа — это не то, что можно просто брать, пока не кончится. Это то, что мы должны беречь вместе. Но в Украине эти слова уже давно перестали быть красивыми лозунгами.

Разрушение из-за войны – это не только разрушенные дома или школы. Это еще и взорванные дамбы, пожары на нефтебазах, отравленные реки, загрязненный воздух, уничтоженные леса. И все это – прямая угроза для жизни, здоровья и будущего каждого из нас.



Что делает Украина даже во время войны

Даже в таких сверхсложных условиях страна не складывает рук. Госэкоинспекция рассказала , что делается прямо сейчас:





Восстанавливается система экологического контроля, которая была частично разрушена или потеряна из-за войны войны.

Фиксируются все военные преступления против природы – это важно не только для судов, но и восстановления.

Экомониторинг становится цифровым – это означает больше точных данных и меньше человеческих ошибок.

Планируется не просто восстановление, а «зеленое» восстановление — с мыслью об экологии, безопасных технологиях и устойчивом развитии.

Люди, держащие экологический фронт





Сегодня — особый день и для тех, кто, несмотря ни на что, защищает окружающую среду каждый день. Это экологи, инспекторы, ученые, волонтеры, активисты. Их работа, как правило, не в центре внимания. Но именно они – те, кто не дает природе окончательно проиграть войну. Впереди еще много работы





Украина еще только на пути восстановления. Но есть шанс сделать это восстановление не просто быстро, а разумно: с чистой водой, безопасным воздухом, сохранившимися лесами и обновленными экосистемами.



Потому что сильная страна – это не только армия. Это еще и окружающая среда, в которой хочется жить.