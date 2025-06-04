Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба поделился в Telegram, как спутники уже помогают другим странам бороться с незаконными свалками.

И призвал задуматься: а почему бы не использовать этот подход в Украине?





Вместо инспектора - спутник

Контролировать свалки из космоса? Это не фантастика, а реальная практика. Дмитрий Заруба обратил внимание на данные Международной ассоциации по управлению отходами (ISWA), которые показывают, что спутниковые снимки могут существенно улучшить управление мусором. Речь идет не только о наблюдениях, но и о контроле выбросов, рисков безопасности и даже запахов.

«Это совсем другой уровень – когда ты можешь увидеть изменения на свалке или новую свалку еще до того, как кто-то о ней пожалуется», – отметил Заруба.





Как это работает в других странах

В разных уголках мира уже используют спутниковые технологии, и результаты поражают:

Аргентина: в Буэнос-Айресе на основе спутниковых снимков и искусственного интеллекта была создана карта незаконных свалок.

Венгрия: на реке Тиса с помощью спутников отслеживают скопление мусора на воде – это позволяет предотвратить настоящие экологические аварии.

И это не просто красиво звучит – это работает.





Дешевле и точнее, чем старые методы

Спутниковый мониторинг значительно выгоднее традиционного. Обычная проверка свалки может стоить до 10 тысяч долларов в год. Космические снимки обходятся гораздо дешевле – а дают еще и более точную картину.

К тому же современные спутники «видят» с точностью до 30 сантиметров. Это позволяет выявить даже незначительные изменения – например, начало незаконного вывоза мусора или его увеличение на отдаленных участках.

А что с Украиной?

У нас проблема незаконных свалок стоит особенно остро. И именно поэтому, говорит Дмитрий Заруба, Украине следует серьезно рассмотреть спутниковый подход.

"Это может стать реальным инструментом для борьбы с эконарушениями. А также уменьшить нагрузку на бюджет и усилить контроль в регионах, где экоинспекция физически не может повсюду успеть", - подчеркнул он.

Космос ближе, чем кажется, по крайней мере, когда речь идет о чистоте окружающей среды. У Украины есть шанс стать частью мировой практики, где экология и технологии работают вместе. И главное – уже есть примеры, на которые можно ориентироваться.