И призвал задуматься: а почему бы не использовать этот подход в Украине?
Вместо инспектора - спутник
Контролировать свалки из космоса? Это не фантастика, а реальная практика. Дмитрий Заруба обратил внимание на данные Международной ассоциации по управлению отходами (ISWA), которые показывают, что спутниковые снимки могут существенно улучшить управление мусором. Речь идет не только о наблюдениях, но и о контроле выбросов, рисков безопасности и даже запахов.
«Это совсем другой уровень – когда ты можешь увидеть изменения на свалке или новую свалку еще до того, как кто-то о ней пожалуется», – отметил Заруба.
Как это работает в других странах
В разных уголках мира уже используют спутниковые технологии, и результаты поражают:
- Аргентина: в Буэнос-Айресе на основе спутниковых снимков и искусственного интеллекта была создана карта незаконных свалок.
- Венгрия: на реке Тиса с помощью спутников отслеживают скопление мусора на воде – это позволяет предотвратить настоящие экологические аварии.
И это не просто красиво звучит – это работает.
Дешевле и точнее, чем старые методы
Спутниковый мониторинг значительно выгоднее традиционного. Обычная проверка свалки может стоить до 10 тысяч долларов в год. Космические снимки обходятся гораздо дешевле – а дают еще и более точную картину.
К тому же современные спутники «видят» с точностью до 30 сантиметров. Это позволяет выявить даже незначительные изменения – например, начало незаконного вывоза мусора или его увеличение на отдаленных участках.
А что с Украиной?
У нас проблема незаконных свалок стоит особенно остро. И именно поэтому, говорит Дмитрий Заруба, Украине следует серьезно рассмотреть спутниковый подход.
"Это может стать реальным инструментом для борьбы с эконарушениями. А также уменьшить нагрузку на бюджет и усилить контроль в регионах, где экоинспекция физически не может повсюду успеть", - подчеркнул он.
Космос ближе, чем кажется, по крайней мере, когда речь идет о чистоте окружающей среды. У Украины есть шанс стать частью мировой практики, где экология и технологии работают вместе. И главное – уже есть примеры, на которые можно ориентироваться.