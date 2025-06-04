Вместе с местной командой он обсудил отчеты, проблемы, реформы и даже благодарности. Главная тема – как сделать экологический контроль в Украине действенным и современным.





Отчет, показавший не только достижения, но и проблемы





В начале июня временный исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович посетил Львов. В рамках визита состоялось совещание с работниками местной экоинспекции, где отчитался руководитель областного подразделения Александр Штепа.

По словам Штепы, за первые пять месяцев 2025 года Инспекция провела немало проверок, но не обошлось без труда. Самый острый вопрос — ликвидация несанкционированных мусорных свалок, которые до сих пор остаются болезненной темой для региона. Реформа экоконтроля – уже в работе





В ходе встречи Игорь Зубович рассказал, что система экологического надзора в Украине переживает масштабное обновление. Сейчас активно внедряется новая модель работы: более современные подходы, техническая поддержка, новое обучение для инспекторов.

Отдельный акцент он сделал на сервисе «ЭкоУгроза», из-за которого украинцы могут сообщать об экологических нарушениях. По словам Зубовича, этот инструмент станет еще более важным, ведь позволяет реагировать быстро и адресно.

Международная помощь: поддержка есть, и она ощутима

Еще одно направление, на которое сделали ставку – это международное партнерство. Благодаря ПРООН и правительству Швеции, Инспекция получает техническое обновление, а также возможность привлекать специалистов к разработке законов, новых методик и тренингов.

Кроме этого, для поддержки Украины создана отдельная группа в рамках европейской экологической сети IMPEL. Ее задача – помочь Украине с реальными изменениями: не на бумаге, а на практике.

План возвращения к проверкам в мирных регионах

Не обошлось и без новостей по поводу законодательных изменений. Госэкоинспекция уже передала Министерству защиты окружающей среды проект изменений в постановление Кабмина №303, которое позволит возобновить полноценные проверки на территориях, где не ведутся активные боевые действия.

«Это необходимый шаг, потому что контроль должен работать. Иначе нарушения накапливаются, а последствия вредят окружающей среде и людям», — пояснил Зубович.

Благодарности – не формальность, а признание

Отдельный момент встречи был посвящен Всемирному дню охраны окружающей среды. Игорь Зубович поблагодарил работников Инспекции за работу, отметил особо отличившихся в природоохранной сфере.

Это была не просто формальная церемония – это признание того, что даже в сложных условиях люди продолжают бороться за чистый воздух, воду и землю.

Визит во Львов показал: экологическая служба в Украине не стоит на месте — впереди реформы, обучение, технологии и, конечно, борьба с теми, кто уничтожает природу. Но без контроля не будет.