Инспекторы приехали на вызов, а получили закрытую дверь. Теперь за это придется отвечать.

Государственная экологическая инспекция Столичного округа получила обращение от гражданина о возможных нарушениях на одной из автозаправочных станций. Проверка должна была пройти на АЗС ООО «ЕВРО5 Киевская область» на трассе Киев-Одесса, возле села Мытница (44-й км). Инспектор приехал на место в рамках внеплановой проверки, однако представители компании просто не допустили его к осмотру.





Как на это отреагировали экоинспекторы





На месте был составлен акт о недопуске к проведению государственного надзора. Этот документ станет основой дальнейших действий в рамках действующего законодательства.

«Мы фиксируем нарушения. В таких случаях закон четко определяет, что будет дальше», - отметили в экоинспекции.

Что угрожает за отказ

Отказ пустить инспектора – это прямое нарушение закона. А именно — части первой статьи 44 Закона Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции». За такие действия предприятие может получить штраф в размере 170000 гривен.

Почему это важно

Проверки на заправках касаются не только бумаг — это вопрос экологической безопасности, качества горючего и потенциального ущерба окружающей среде. Когда бизнес отказывается от надзора, это вызывает вполне логичные вопросы, что именно они скрывают?