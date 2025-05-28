Документов – никаких. Дело уже передано в полицию, открытие уголовного производства – вопрос времени.





Что произошло

В селе Дерновка Броварского района (Барышевская община) Государственная экологическая инспекция Столичного округа во время рейда наткнулась на место, где мусор закапывали прямо в землю . Без разрешений, без соблюдения каких-либо норм — просто так, будто это норма.





Как выяснили инспекторы, отходы хоронили в почву , вероятно, чтобы избежать вывоза или утилизации. И хотя масштабы нарушения еще уточняются, уже сейчас понятно: такие действия несут реальную угрозу окружающей среде и могут иметь последствия для здоровья людей.

Что делает экоинспекция

На следующий день после фиксации факта инспекция обратилась в полицию , в частности в ОП №1 Броварского районного управления полиции, чтобы проверить, открыто ли уже уголовное производство по факту нарушения.

Пока ответ еще ожидается. Но инспекция уверяет: будет держать ситуацию на контроле и добиваться наказания виновных .

Почему это важно

Нельзя просто вывезти мусор за село, закопать и делать вид, что ничего не произошло. Это не только нарушение закона — это риски для воды, воздуха, почвы. А в итоге – и для каждого из нас.

Экологи призывают общину не быть равнодушными: заметили незаконную свалку — сообщайте. И добавляют: такие рейды будут продолжаться, потому что именно благодаря им можно остановить тех, кто ставит прибыль выше природы.