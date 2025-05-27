Пока одни пытаются сохранить наши водоемы, другие безжалостно их уничтожают, игнорируя все правила. Очередной случай на Кременчугском водохранилище это ярко демонстрирует.

В Черкасской области разоблачили дерзкого браконьера, который нанес государству ущерб более чем на полмиллиона гривен! Экоинспекторы, полиция и даже авиация объединили усилия, чтобы остановить сокрушительный вылов рыбы.





Масштабная операция: экоинспекторы и полиция на воде



В пятницу, 24 мая 2025 года, на территории Кременчугского водохранилища, которое находится в пределах села Большая Андрусовка Кировоградской области, прошла настоящая спецоперация. Сотрудники Управления государственного экологического надзора (контроля) в Черкасской области Государственной экологической инспекции Центрального округа объединили усилия с коллегами из Управления авиации и полиции на воде Национальной полиции Украины, а также инспекторами роты по обслуживанию водных объектов Управления патрульной полиции в Черкасской области.

Такой широкий фронт борьбы был развернут не зря.

Невероятный улов браконьера: ущерб более чем на полмиллиона гривен

Результаты этой операции шокируют. Благодаря совместным усилиям был обнаружен гражданин, который осуществлял незаконную ловлю рыбы, используя 12 мысиновых сеток общей длиной более 700 метров! Представьте себе масштаб этого уничтожения: эти гигантские сети превратили часть водохранилища в настоящую ловушку для жителей водоема.

И "улов" был подходящим. Браконьер выловил огромное количество рыбы разных видов:





Лещ – 264 штуки

Карась – 13 штук

Окунь – 11 штук

Судак – 4 штуки

Сазан – 4 штуки

Сом – 1 штука

Плоскирка – 1 штука

На правонарушителя немедленно составили протокол по части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает суровое наказание за грубое нарушение правил рыболовства.

Следствие и изъятие: последствия для нарушителя

На место происшествия оперативно была вызвана следственно-оперативная группа Александрийского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области. Их задача – установить все обстоятельства совершения этого дерзкого правонарушения.

Запрещенные орудия ловли, а именно мысиновые сетки, и вся выловленная рыба были изъяты сотрудниками полиции. Но самое главное – это финансовые последствия для браконьера. По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного государству этим одним актом браконьерства, составляет 526 тысяч 524 гривны!

Этот случай является ярким напоминанием: государство решительно настроено бороться с теми, кто безжалостно уничтожает наши природные ресурсы. Понесет ли браконьер полную ответственность за свои действия и станет ли этот случай уроком для других? Это покажет время, но одно понятно: такие преступления не останутся безнаказанными.