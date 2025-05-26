Мероприятие состоялось в городе Вараш Ровенской — прямо рядом с Ровенской АЭС.

Руководитель Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский принял участие в выездном заседании Временной специальной комиссии Верховной Рады, занимающейся вопросами людей, пострадавших от аварии на ЧАЭС.





Кто присутствовал

Встречу инициировали глава ВСК Арсений Пушкаренко и его заместитель Виктор Мялык. Приехали первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, представители Минсоцполитики, МВД, Пенсионного фонда, председателя Ровенской облгосадминистрации Александр Коваль и облсовета Андрей Карауш. Также представители областных администраций Житомирской, Волынской, Киевской и Черниговской областей, представители пострадавших общин и общественных организаций. Экспертами на заседании выступали специалисты Государственной экологической инспекции Украины.

Главная тема – недоверие людей к процессу обновления дозиметрических паспортов населенных пунктов. Многие опасаются, что власти "нарисуют" заниженные уровни радиации — и поэтому могут отменить льготы или соцпомощь тем, кто имеет статус пострадавшего от аварии на ЧАЭС.

Присутствующие подчеркнули, что эти процессы не должны влиять на права людей и должны быть максимально прозрачными. Нельзя допустить, чтобы формальности стали причиной того, что ликвидаторы или переселенцы лишатся поддержки.

Денег на проверку не хватает

Из 927 населенных пунктов, где должны проверить уровень загрязнения, финансирование получили лишь около 200. Без этих проверок общины не могут полноценно использовать свои земли. А это потерянные налоги, отсутствие инвестиций, рабочих мест и экономический застой.

Природе тоже нужно "лечение"

Заседание подчеркнули: важно не только проверить землю, но и вкладывать средства в восстановление окружающей среды. Чтобы люди видели, жизнь возвращается даже туда, где когда-то был радиационный след.

Символический день

Заседание прошло в День героев. Перед его началом участники почтили память павших за Украину — минутой молчания и возложением цветов на Аллее погибших героев.