Пока по Украине в третий день летят ракеты, над многими регионами идут дожди.

И это не просто атмосферное явление – в условиях войны эти осадки могут быть токсичными. Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба объяснил, что такое кислотные дожди и чем они угрожают всем.





Что такое кислотный дождь?

Это не только дождь. Это может быть снег, туман или даже пыль, содержащая повышенную концентрацию кислот — главным образом серной и азотной. Они образуются, когда в атмосферу попадают оксиды серы и азота – в результате работы ТЭС, металлургии, транспорта, а сейчас еще и взрывов.





Чем это опасно: четыре ключевые угрозы