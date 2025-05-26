И это не просто атмосферное явление – в условиях войны эти осадки могут быть токсичными. Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба объяснил, что такое кислотные дожди и чем они угрожают всем.
Что такое кислотный дождь?
Это не только дождь. Это может быть снег, туман или даже пыль, содержащая повышенную концентрацию кислот — главным образом серной и азотной. Они образуются, когда в атмосферу попадают оксиды серы и азота – в результате работы ТЭС, металлургии, транспорта, а сейчас еще и взрывов.
Чем это опасно: четыре ключевые угрозы
- Почва становится мертвой. Кислота "вымывает" из земли полезные вещества. Падает урожайность, страдает сельское хозяйство.
- Погибают рыбы. Когда кислотность воды снижается, озера и реки теряют жизнь. Подобное уже случалось в Канаде – водоемы оставались мертвыми десятилетиями.
- Разрушается инфраструктура. Кислотные дожди постепенно разъедают бетон, металл, камень. В Европе реставраторам приходится постоянно чинить исторические памятники.
- Страдает здоровье. Даже если дождь не курит кожу, в воздухе появляются опасные частицы. Они проникают в легкие и могут провоцировать аллергии, бронхиты и даже инсульты.
Как с этим борется мир
- США еще в 90-х ввели систему квот на выбросы серы. За 30 лет выбросы уменьшились на 93%, а экономика сэкономила более 100 миллиардов долларов.
- ЕС должен лимиты на ключевые загрязнители. Используются спутниковые данные и автоматические мониторинговые станции.
- Китай установил фильтры на своих ТЭС – уровень кислотных дождей в городах упал на 50%.
До войны ситуация уже была непростой: в 2021 году мы выбросили более 400 тысяч тонн диоксида серы. Основные источники – ТЭС и металлургические комбинаты.
Сейчас из-за взрывов, пожаров и уничтожения инфраструктуры в атмосферу попадает еще больше вредных веществ. Это повышает риск кислотных дождей, которые затем оседают на полях, в водоемах и наших легких.
Однако определенные шаги делаются. Украина имеет Нацплан по сокращению выбросов, внедряет европейские стандарты и мониторинг. Но без прекращения войны ситуация будет оставаться критической.