В селе Дерновка на Киевщине кто-то решил "избавиться от мусора" самым плохим возможным способом - закопать его в землю без всякого разрешения.

23 мая инспекторы Государственной экологической инспекции Столичного округа заметили подозрительную активность вблизи улицы Полева. По координатам 50.36922, 31.37744 они зафиксировали факт захоронения отходов: бульдозером просто заворачивали мусор в грунт.

Это не просто неэтично — это угроза окружающей среде, почвам и здоровью людей. Такое хозяйствование может привести к химическому загрязнению территории и длительным последствиям для экосистемы.

Инспекторы сразу же вызвали на место происшествия полицию. Дело передано следственно-оперативной группе. По этому факту уже подали заявление о совершении уголовного преступления. Речь идет о возможном нарушении статьи 239 Уголовного кодекса Украины - "Загрязнение или порча земель".

Кто именно организовал это захоронение, еще предстоит выяснить, но экологи уже дали четкий сигнал: экологические преступления не останутся безнаказанными.