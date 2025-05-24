Документов – ноль. Штрафы – сотни тысяч гривен. Как работают современные браконьеры и как им противодействуют в нашей новости.



Обычная проверка – неожиданный улов





22 мая недалеко от поселка Градыжск, что в Кременчугском районе Полтавской области, инспекторы Госэкоинспекции вместе с полицейскими остановили автомобиль, перевозивший рыбу.

На первый взгляд ничего удивительного. Но водитель не смог показать ни одного документа на свой груз. А в машине оказалось более двухсот единиц свежевыловленной рыбы разных видов: караси, сомы, карпы, судаки, сплетни, плоскирки и другие.



Что именно нашли у нарушителя





Карась - 67 штук

Сом - 2

Лещ - 33

Жерих - 2

Карп - 4

Чехоня - 15

Синец - 20

Сплетня - 6

Судак - 4

Плоскирка - 68

В общей сложности — более 220 рыб, вылов которых без соответствующих разрешений является незаконным.

Что угрожает браконьеру



На нарушителя составили протокол по части 1 статьи 88¹ Кодекса Украины об административных правонарушениях. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу, которая зафиксировала все детали.

Экологи уже посчитали, сколько такая "рыбная поездка" будет стоить государству - 374 тысячи 119 гривен убытков.

Это уже не первый случай браконьерства на Кременчугском водохранилище — регион давно считается проблемным по поводу незаконного отлова рыбы. Экоинспекция регулярно фиксирует нарушения, и, по их словам, борьба с нелегальными рыболовами продолжается каждый день.