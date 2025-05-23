Руководство Госэкоинспекции встретилось с австрийскими специалистами, чтобы перенять их опыт в мониторинге окружающей среды и контроле. Почему это так важно для Украины и, наконец, мы сможем эффективно защищать нашу природу?

Диалог ради будущего: Украинские и австрийские экологи обменялись опытом

Временный исполняющий обязанности Председателя Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович и руководитель сектора международного сотрудничества Олег Сало провели важную встречу с представителями Агентства по охране окружающей среды Австрии (Environment Agency Austria). Это не просто протокольное событие, а реальный шаг к улучшению экологической ситуации в Украине.



На состоявшейся 23 мая 2025 года встрече Игорь Зубович рассказал австрийским коллегам о работе и возможностях Госэкоинспекции.





Европейский подход к окружающей среде: как Австрия собирает данные

Австрийские коллеги со своей стороны рассказали украинской делегации, как работает их Агентство. Они поделились опытом в сборе и накоплении информации о состоянии окружающей среды . Это очень важно, ведь именно такие данные являются основой для эффективного выполнения директив и регламентов Европейского Союза, к которым стремится Украина.

Для нас это шанс увидеть, как работает успешная европейская система, обеспечивающая четкий контроль и позволяющая своевременно реагировать на любые угрозы для природы. Это, в сущности, дорожная карта для Украины, как организовать свой экологический мониторинг на самом высоком уровне.





Конкретная помощь: создание новой структуры для мониторинга

Наиболее значимым результатом встречи стало предложение австрийских коллег. Они готовы оказать методическую и методологическую поддержку Украине в создании нового подразделения или даже отдельной организации, занимающейся мониторингом состояния окружающей среды .

Это критически важный шаг, потому что именно такие мониторинговые функции станут обязательными для Украины, когда мы полностью внедрим в наше законодательство европейские регламенты и директивы. Кроме того, австрийцы предложили продолжать сотрудничество на уровне правительственных органов, ведь о поддержке системы мониторинга уже договаривались представители Комитета Верховной Рады по экологической политике и Министерству защиты окружающей среды.

Эта встреча – это не просто слова, а начало практического сотрудничества, которое должно сделать украинскую окружающую среду более чистой и безопасной, отвечая самым высоким европейским стандартам. Сможем ли мы использовать этот шанс по полной?







