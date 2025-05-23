Только через неделю — с 16 по 22 мая — инспекторы Государственной экологической инспекции обнаружили масштабные нарушения природоохранного законодательства в разных областях Украины.

Незаконная вырубка лесов, загрязнение водоемов, сверхнормативные выбросы и браконьерство – за все эти преступления виновникам придется отвечать деньгами.

Что обнаружили экоинспекторы через неделю

За неделю в Украине было проведено 415 проверок, по результатам которых составили 423 админпротокола. Общая сумма наложенных штрафов – 106 тысяч гривен, из которых в бюджет уже поступило 102 тысячи.

Но это только вершина айсберга. Основная сумма ущерба природе – более 22 миллионов гривен. Часть этих убытков нарушители уже начали компенсировать: добровольно или принудительно уплачено 1,3 миллиона гривен.

Громкие нарушения - регион за регионом

Винницкая область:

Вблизи села Михайловка, в прибрежной зоне Днестра, кто-то вырубил 40 деревьев без разрешений — более 1 миллиона гривен.

Житомирщина:

Недалеко от села Базар вырубили 1140 деревьев. Личности пока не установлены. Сумма ущерба - 3,7 миллиона гривен.

Запорожье:

На землях Долинского общества кто-то уничтожил 176 деревьев в лесополосах — деревья полностью перестали расти. Ущерб - 1,5 миллиона.

Ивано-Франковская область:

На территории Тисменецкой общины обнаружили незаконную рубку деревьев без каких-либо разрешений. Сумма ущерба - 1,3 миллиона гривен.

Кировоградская область:

Предприятие ООО «Гидросенд» превысило допустимые нормы выбросов в атмосферу. Экоинспекция насчитала почти 5 миллионов гривен убытков.

Одесская область:







За пределами села Черняховское вырубили 123 акации. Жаль - 542 тысячи гривен.

Полтавщина:

В Кременчугском водохранилище, в пределах заказника «Сулинский», неизвестные незаконно ловили рыбу — 633 тысяч гривен.

Тернопольская область:

Збаражский горсовет получил два иска на 1,47 миллиона гривен за засорение земли бытовыми отходами.

Хмельницкая область:

Из-за сброса сточных вод загрязнены два земельных участка. Ущерб - 2,6 миллиона гривен.

Черкасская область:

В ландшафтном заказнике «Сулинский» зафиксирован незаконный лов рыбы. Гражданину предъявлена ​​претензия на 945 тысяч гривен.

Черновицкая область:

В реке Совице погибли водные биоресурсы. Причины выясняются. Размер ущерба – 2,4 миллиона гривен.

По словам инспекторов, незаконные вырубки, выбросы в воздух и воду, засор земель — это уже системные проблемы. И хотя штрафы на миллионы гривен — серьезный удар по нарушителям, реальная цена потерь для окружающей среды значительно выше.

Госэкоинспекция обещает и дальше жестко реагировать на нарушения. Но без бдительности общины и ответственности бизнеса изменений не будет.