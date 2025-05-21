Представители Госэкоинспекции обсуждают в Братиславе, как имплементировать обновленную директиву об экологических преступлениях. Что это значит для нас и какие вызовы впереди.

Украина среди европейских партнеров

Временный исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Игорь Зубович и заведующий сектором международного сотрудничества Олег Сало принимают участие в важной международной конференции 4 Networks Conference, которая в эти дни проходит в столице Словакии — Братиславе.

На мероприятии обсуждается обновленная Директива ЕС об экологических преступлениях (ECD) — документ, определяющий европейские стандарты для наказания за вред окружающей среде. Украина как страна-кандидат на вступление в ЕС также должна адаптировать свое законодательство к этим изменениям.

Что такое новая директива ECD и почему она важна?

Евросоюз принял обновленную версию Директивы об экологических преступлениях (№2024/1203) в апреле 2024 года. В документе значительно усилена ответственность за преступления против природы и предусмотрены реальные механизмы привлечения виновных к ответственности.

Участники конференции — а это четыре ключевых европейских сети:

EUFJE (Форум судей ЕС по вопросам окружающей среды),

ENPE (Европейская сеть прокуроров),

IMPEL (сеть инспекций окружающей среды, членом которой является Украина с 2023 года),

EnviCrimeNet (сеть полицейских, борющихся с эко-преступлениями)

призвали страны-члены ЕС и кандидатов, включая Украину, быть готовыми к серьезным изменениям. Впереди два года на адаптацию этой директивы в свое законодательство.

Какие вызовы ждут Украину?

Представители Госэкоинспекции подчеркивают: новая директива требует:

слаженного межведомственного сотрудничества,

законодательных изменений,

обучение специалистов и разработка четких механизмов привлечения к ответственности.

Игорь Зубович отмечает, что международные партнеры готовы помогать Украине в этом процессе. Они заинтересованы в том, чтобы закон работал не на бумаге, а на практике эффективно, последовательно и результативно.

Справочно

Украина – член сети IMPEL с 2023 года. Это участие позволяет обмениваться опытом с другими странами ЕС, привлекать экспертную поддержку и реализовывать общие экоинициативы.

Новые правила — это не только формальность, но и реальная возможность сделать борьбу с экзопреступлениями в Украине действенной. Впереди немало работы, но благодаря международному партнерству вполне реальной.