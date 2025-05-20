Незаконный отлов на Днепре: мужчина поймал рыбу на 31 тысячу гривен — теперь будет отвечать перед законом.

В Черкасской области нарушителя поймали прямо на горячем во время рыбалки с запрещенным орудием.

Вышел "на рыбалку", а получил протокол

15 мая 2025 г. работники Государственной экологической инспекции Центрального округа вместе с полицейскими провели проверку Кременчугского водохранилища на Днепре в пределах села Худяки, Черкасская область. И не зря.

Во время рейда стражи порядка обнаружили мужчину, который ловил рыбу спиннингом запрещенным способом — методом багриння.

Что поймал и чего это стоило





Нарушитель успел извлечь:

• 7 сазанов,

• 1 толстолобая,

• 1 карася.

Все рыбы относятся к видам, отлов которых таким образом запрещен. Общая сумма нанесенного ущерба государству составляет 31 161 гривну.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Черкасского отдела полиции. Орудие ловли и рыбы изъято. На правонарушителя уже составлен протокол по части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это статья, касающаяся нарушений правил рыболовства.

Далее — суд и возможные дополнительные санкции, в том числе административная ответственность и возмещение нанесенного ущерба.