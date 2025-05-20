В Черкасской области нарушителя поймали прямо на горячем во время рыбалки с запрещенным орудием.
Вышел "на рыбалку", а получил протокол
15 мая 2025 г. работники Государственной экологической инспекции Центрального округа вместе с полицейскими провели проверку Кременчугского водохранилища на Днепре в пределах села Худяки, Черкасская область. И не зря.
Во время рейда стражи порядка обнаружили мужчину, который ловил рыбу спиннингом запрещенным способом — методом багриння.
Что поймал и чего это стоило
Нарушитель успел извлечь:
• 7 сазанов,
• 1 толстолобая,
• 1 карася.
Все рыбы относятся к видам, отлов которых таким образом запрещен. Общая сумма нанесенного ущерба государству составляет 31 161 гривну.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Черкасского отдела полиции. Орудие ловли и рыбы изъято. На правонарушителя уже составлен протокол по части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это статья, касающаяся нарушений правил рыболовства.
Далее — суд и возможные дополнительные санкции, в том числе административная ответственность и возмещение нанесенного ущерба.