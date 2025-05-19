Об этом сообщает Информационный центр "Межморья" со ссылкой на экспертку по национальной идентичности и известную волонтерку Василису Коваленко.





Организаторами празднования выступили местный украинский дом и сообщество украинской культуры «Красная калина». По словам Коваленко, это событие стало символическим, ведь в последние годы Приднестровье воспринималось как территория, где украинская идентичность подверглась притеснениям.





"В праздновании приняли участие дети и учителя нескольких местных школ, украинские творческие коллективы и представители Союза украинцев Приднестровья, что свидетельствует об устойчивости украинской общины в регионе", - отметила эксперт.





Исторически украинцы составляли значительную часть населения Приднестровья, которое в разное время входило в состав Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Гетманщины и других государственных образований. В 1924 году здесь была создана Молдавская АССР в составе Советской Украины.

Василиса Коваленко подчеркнула, что пророссийская ориентация региона в значительной степени обусловлена ​​присутствием российских войск – остатков 14-й армии СССР. Однако проведение Дня вышиванки свидетельствует о постепенном ослаблении российского влияния и возрождении украинских традиций в регионе.