В центре внимания – незаконные рубки, засоренные земли, браконьерство и безответственные общины.
Контроль в действии: сотни проверок и миллионы штрафов
С 9 по 15 мая 2025 года инспекторы Государственной экологической инспекции Украины провели 471 мероприятие экоконтроля. В результате составили 446 протоколов об административных правонарушениях.
Сумма наложенных штрафов – 110 тысяч гривен, из них в бюджет уже взыскали 99 тысяч.
Однако основной ущерб — в ущербе, нанесенном окружающей среде: более 22 миллионов гривен. И это всего за одну неделю.
Самые громкие случаи нарушений по регионам
Житомирщина
В лесу на территории Радомышльской общины обнаружили огромные кучи отходов деревообработки и бытового мусора, разбросанные на земле без защиты. Ущерб для окружающей среды — 1,6 млн грн, отвечать должен филиал «Столичного лесного офиса» ГСХП «Леса Украины».
Кировоградщина
Браконьеры уничтожили рыбу в период нереста в Каменском водохранилище. Сумма ущерба — более полумиллиона гривен.
Еще 1,5 млн грн – за уничтожение 416 деревьев вдоль дороги между Светловодском и селом Павловка.
В обоих случаях дела переданы полиции.
Полтавщина
В Кобеляцкой общине неизвестные вырубили 233 дерева в защитной лесополосе. Убытки почти 710 тысяч гривен переданы правоохранителям.
Тернопольщина
Почти 14,5 млн грн ущерба насчитали Залозецкому поселковому совету — за массовую свалку на территории общины Дело передали в прокуратуру.
Черкасская область
Еще один пример варварской вырубки деревьев – 119 деревьев в защитной полосе возле села Кавуновка. Сумма ущерба - более 1,7 млн грн. Винная — Липянский сельский совет.
Одна неделя — десятки миллионов гривен ущерба. Государственная экологическая инспекция продолжает фиксировать серьезные нарушения по всей Украине. К сожалению, незаконные рубки, мусор и халатность общин и бизнеса продолжают наносить огромный ущерб украинской окружающей среде. Но инспекторы отмечают: ни один нарушитель не останется безнаказанным.