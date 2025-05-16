За неделю украинские экоинспекторы выявили сотни нарушений природоохранного законодательства, составили более 400 протоколов и насчитали более 22 миллионов гривен убытков.

В центре внимания – незаконные рубки, засоренные земли, браконьерство и безответственные общины.

Контроль в действии: сотни проверок и миллионы штрафов

С 9 по 15 мая 2025 года инспекторы Государственной экологической инспекции Украины провели 471 мероприятие экоконтроля. В результате составили 446 протоколов об административных правонарушениях.

Сумма наложенных штрафов – 110 тысяч гривен, из них в бюджет уже взыскали 99 тысяч.

Однако основной ущерб — в ущербе, нанесенном окружающей среде: более 22 миллионов гривен. И это всего за одну неделю.

Самые громкие случаи нарушений по регионам

Житомирщина

В лесу на территории Радомышльской общины обнаружили огромные кучи отходов деревообработки и бытового мусора, разбросанные на земле без защиты. Ущерб для окружающей среды — 1,6 млн грн, отвечать должен филиал «Столичного лесного офиса» ГСХП «Леса Украины».

Кировоградщина

Браконьеры уничтожили рыбу в период нереста в Каменском водохранилище. Сумма ущерба — более полумиллиона гривен.

Еще 1,5 млн грн – за уничтожение 416 деревьев вдоль дороги между Светловодском и селом Павловка.

В обоих случаях дела переданы полиции.

Полтавщина

В Кобеляцкой общине неизвестные вырубили 233 дерева в защитной лесополосе. Убытки почти 710 тысяч гривен переданы правоохранителям.

Тернопольщина

Почти 14,5 млн грн ущерба насчитали Залозецкому поселковому совету — за массовую свалку на территории общины Дело передали в прокуратуру.

Черкасская область

Еще один пример варварской вырубки деревьев – 119 деревьев в защитной полосе возле села Кавуновка. Сумма ущерба - более 1,7 млн ​​грн. Винная — Липянский сельский совет.

Одна неделя — десятки миллионов гривен ущерба. Государственная экологическая инспекция продолжает фиксировать серьезные нарушения по всей Украине. К сожалению, незаконные рубки, мусор и халатность общин и бизнеса продолжают наносить огромный ущерб украинской окружающей среде. Но инспекторы отмечают: ни один нарушитель не останется безнаказанным.