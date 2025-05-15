Российская военная пропаганда снова подняла тему удара по Украине баллистической ракетой, которую называют "Орешинком". Но украинская разведка всегда предупреждает об этом, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Вы же видели, что от ГУР МО (Главного управления разведки Минобороны, – ред.) не было ни одной (информации, – ред.). Успокойтесь, когда что-то происходит, вы всегда, к сожалению, от нас видите предупреждение", - ответил он журналистам о вероятном запуске.

Россияне якобы использовали ракету, которую они "Орешинком", один раз – для удара по Днепру 21 ноября года. Эта тема стала главной для русской пропаганды и явилась важнейшим событием для жителей России. Затем о ракете забыли на несколько месяцев – вплоть до мая.

Ракета "Орешник" – это российская баллистическая ракета средней дальности, которая, вероятно, является модификацией РС-26 "Рубеж". Дальность полета: до 3000 км, длина: 23 метра, диаметр: около 3 метров, вес: более 10 тонн, боевая часть: шестиблочная с индивидуальной наводкой.

Напомним, Федеральное управление гражданской авиации США получило от России предупреждение о закрытии воздушного пространства над ракетным полигоном "Капустин Яр". Запрет на полеты действовал 12 и 13 мая.

Подобные сообщения публиковались также в декабре: 11-13 и 16-21 декабря. А уже 13 декабря Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине с применением различных типов ракет - баллистических, крылатых и гиперзвуковых.





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