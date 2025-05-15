В Житомирской области во время рейда экоинспекторы обнаружили масштабное засорение лесных земель в Радомышльской общине

Виновником признан филиал госпредприятия «Леса Украины», оставивший древесные и бытовые отходы под открытым небом. За ущерб окружающей среде насчитали более 1,6 миллиона гривен. Теперь предприятию придется платить.

Что произошло?

27 марта 2025 года инспекторы Государственной экологической инспекции Полесского округа провели проверку в лесу, принадлежащем филиалу «Столичный лесной офис» госпредприятия «Леса Украины». Это территория, которая входит в состав Радомышльской общины Житомирской области.

Во время рейда специалисты обнаружили, что на площади более 1,7 гектара прямо на почве свалены кучи опилок и бытового мусора, высотой до 1,7 метра. Отходы размещены без изоляции — то есть опасные вещества могли беспрепятственно попадать в грунтовые воды.

Какие последствия для окружающей среды?

Инспекторы взяли пробы почвы, чтобы проверить, насколько опасен этот мусор. Лабораторный анализ показал превышение содержания аммония, что свидетельствует о реальном загрязнении земель.

"По факту засорения и загрязнения почв рассчитаны убытки. Сумма ущерба окружающей среде составляет более 1,6 миллиона гривен", - сообщил начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский.

Что будет дальше?

Инспекция официально предложила филиалу "Столичный лесной офис" добровольно компенсировать убытки. На это дается месяц.

Почему это важно?

Такие случаи засорения не редкость, но далеко не всегда на них реагируют так быстро. Этот инцидент показывает, что экологический контроль в Украине ужесточается, а государственные структуры — не исключение, если нарушают закон.

Во время войны и климатических вызовов каждый гектар земли нуждается в защите, а экологические нарушения — в ответственности.