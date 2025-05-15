Министерство защиты окружающей среды продолжает серьезную трансформацию природоохранной политики, и на этот раз акцент сделан на бизнес.

Министр Светлана Гринчук рассказала о новых вызовах и возможностях, которые открываются перед предпринимателями в рамках евроинтеграции. Поговорили и о разрешениях, и о налогах на выбросы, и о новых цифровых системах. Что это все означает на практике – разбираемся.

ЕС давит — Украина отвечает: прогресс по "окружающей среде"

Украина уже провела две имитационные сессии по вопросам евроинтеграции, и, как отмечает министерка, показала высокий уровень подготовки к разделу 27 "Окружающая среда и изменение климата " . переходных периодов

CBAM – не страшно, если успеть

Один из самых болезненных вызовов — механизм углеродной корректировки импорта (CBAM) . Эта система уже меняется в ЕС, и Украина — в постоянном диалоге во избежание шока для экспортеров .

Светлана Гринчук подчеркнула:

"Работаем совместно с вицепремьером, Минэкономики и Минэнерго, привлечены три директората Еврокомиссии. Нужно конструктивное взаимодействие с бизнесом, чтобы найти решения, которые не задушат экономику".

Квоты на выбросы – не штраф, а возможность

Отдельная тема – внедрение системы торговли выбросами парниковых газов (СТВ) . Уже восстановлен обязательный мониторинг, отчетность и верификация.

Отчет за 2024 год – до конца 2025 года.

– до конца 2025 года. Отчет за 2025 год – до 31 марта 2026 года.

Идет активная работа над Законом о СТВ , который станет основой для запуска внутреннего рынка квот.

Одно разрешение вместо трех – новая реальность с августа

Еще одна реформа – интегрированное окружающее разрешение . Вместо трех различных документов (на воду, воздух и отходы) - одно электронное разрешение через "единственное окно" .

Цифровая система уже проходит публичное тестирование

Полноценный запуск - 8 августа 2025 года.

“Просим бизнес уже сейчас приобщаться к тестированию, чтобы выявить все "глюки", - призывает министерша.

Экоконтроль: от наказания к партнерству

Минокружение готовит Стратегию реформы экоконтроля . Ее суть – сделать проверки понятными, рискориентированными и открытыми.

Контроль должен стать не «карательным органом», а инструментом предупреждения . Бизнес сможет видеть требования вперед и проходить самопроверки онлайн.

Отходы: разрешение по декларации — но время истекает

В результате государство разрешило упрощенное получение разрешений на управление отходами — по декларативному принципу.

Большие установки (100+ тонн/сутки) имели 1,5 года

Меньшие — почти год

"Надеемся, что бизнес уже готов работать в новом правовом поле", - подытожила Светлана Гринчук.

Итог

Украина активно перестраивает экологическое законодательство для соответствия стандартам ЕС .

"Зеленый переход - не угроза для экономики, а новый импульс развития", - подчеркивает министерша.