После российской атаки на Новый безопасный конфайнмент в Чернобыле Франция выделяет 10 миллионов евро на восстановление объекта

Деньги будут направлены на ликвидацию последствий удара и восстановления ядерной безопасности. О договоренности сообщила глава Минсреды Светлана Гринчук.

Что произошло

Российский удар по Чернобыльской зоне повредил стратегически важный объект - Арку НБК, которая защищает окружающую среду от остатков разрушенного 4-го энергоблока. Арка возведена над старым саркофагом и является символом международной солидарности по ядерной безопасности.

Франция – одна из стран, которая участвовала в создании этой конструкции. И сейчас она стала одной из первых, кто отреагировал на удар.

Что выделяет Франция

10 миллионов евро – именно столько выделит Французская Республика для ремонта поврежденного объекта. Деньги поступят через Счет международного сотрудничества для Чернобыля, администрируемого Европейским банком реконструкции и развития.

"Это важный шаг в укреплении нашего сотрудничества с Францией в области ядерной безопасности и экологической стабильности", - отметила министерка защиты окружающей среды Светлана Гринчук.

Как все договаривалось

По словам Гринчука, переговоры с французской стороной ведутся еще с февраля 2025 года. А окончательная договоренность была достигнута в апреле, во время визита Специального уполномоченного Президента Франции Пьера Эльброна в зону отчуждения.

«Арка – это объект, к созданию которого присоединились многие французские специалисты. И Франция с первых дней после атаки активно помогает. Мы благодарны за их скорую реакцию и готовность вкладывать в безопасность не только Украины, а всей Европы», — написала Гринчук.

Формальное закрепление

Соглашение о вкладе подписали:

Пьер Эльброн - Специальный уполномоченный Президента Франции по восстановлению Украины

Марк Боуман - Вице-президент ЕБРР по вопросам политики и партнерств

Подписание прошло во время бизнес-форума в Лондоне.

Сейчас идет оценка повреждений Арки и разработка технического плана восстановления. Французские специалисты принимают в этом непосредственное участие.

Цель – вернуть Арке ее полную функциональность и гарантировать защиту как Украины, так и стран Европы от возможных последствий аварии.

«Работаем над восстановлением Арки и усилением ядерной безопасности Европы», — подытожила министерша.