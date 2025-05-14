С наступлением тепла жители Ровенской и Житомирской массово отправляются на природу. Но вместе с пикниками и прогулками нередко остаются мусор, обгоревшие лужайки и уничтоженные растения

Экоинспекция Полесского округа напоминает: природа не одноразовая. И дает простые, но важные советы, как отдыхать без вреда для окружающей среды и без админпротокола.

1. Мусор - с собой, не в кусте

Первое правило: не оставляйте после себя ничего. Даже салфетку, даже окурок, берите с собой пакеты для мусора.

Штраф за засор леса - от 51 до 119 грн для граждан и до 340 грн для должностных лиц.

2. Костер - не везде и не какой-либо

Разводить огонь можно только там, где это разрешено официально. А именно – на специально обустроенных местах или в собственном мангале. И не забудьте: перед уходом тщательно залейте костер водой или засыпьте песком.

Иначе – не только пожар, но и немалый штраф:

за нарушение пожарной безопасности – от 1 530 до 4 590 грн (для должностных лиц – до 15 300 грн);

за обжиг травы или остатков растительности - до 6120 грн (а для должностных лиц - до 21420 грн);

на природоохранных территориях – штраф до 12 240 грн.

3. Не трогайте растения и животных

Не срывать цветы, не залезать в гнезда, не кормить диких животных — золотое правило отдыха в дикой природе. То, что вам кажется "милой заботой", для птенцов или зайчат может быть смертельным стрессом.

Особенно это касается видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Штраф за уничтожение редких растений и животных – до 510 грн (или до 850 грн для должностных лиц) с конфискацией.

4. В заповедниках - свои правила

Отправляясь в нацпарк или заповедник, обязательно узнайте, что можно, а что запрещено именно там. На таких территориях действуют отдельные режимы — и за их нарушения можно получить не просто выговор, а реальный штраф или даже уголовное производство.

Лес и река – не место, чтобы «отдохнуть по-варварски». Соблюдайте простые правила, и природа ответит вам взаимностью – красотой, чистотой и тишиной, в которую хочется возвращаться.

«Если хотим оставить зеленую и безопасную Украину следующим поколениям — должны начать с себя», — подчеркивают в Госэкоинспекции Полесского округа.