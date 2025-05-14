В Одесской области разоблачили очередной факт браконьерства — на этот раз прямо во время нерестового запрета.

В лодке злоумышленников обнаружили сотни незаконно выловленных рыб. Ущерб, причиненный природе, — почти 400 тысяч гривен. Дело передается в суд.

Как все было

Ранним утром 13 мая, около 6:30, на озере Сасык (близ села Траповка, Белгород-Днестровский район) экологические инспекторы вместе с пограничниками и полицией задержали нарушителей, которые на резиновой лодке занимались незаконным выловом рыбы.

В лодке обнаружили 246 особей карася, выловленных, несмотря на запрет на ловлю во время нереста.

Что чревато виновным

На месте были составлены протоколы, а материалы уже готовятся для передачи в суд. Нарушение квалифицировано по части 4 статьи 85 Кодекса Украины об админправонарушениях.

Сумма ущерба, которую должны компенсировать виновные, составляет 389 тысяч гривен.

Почему это важно

Нерест – это период, когда рыба размножается. В настоящее время ее ловля запрещена, чтобы сохранить популяции в водоемах. Браконьерство в такие периоды не просто нарушение – это прямой удар по экосистеме.

В Госэкоинспекции Юго-Западного округа напоминают:

«Мы продолжаем операцию "Нерест-2025" и строго фиксируем все попытки нарушить правила. Природа имеет право на восстановление, и мы не допустим ее уничтожения ради легкой наживы».