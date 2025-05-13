Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба на собственном примере убедился , насколько опасны могут быть нитраты и нитриты в воде из скважины . И объяснил, почему проблема не только в отдельных регионах, а по всей Украине.
Даже "чистая" вода может быть ядовито
Проблема, с которой столкнулся сам Дмитрий Заруба, началась просто: он сдал воду из собственной скважины на анализ . Результат – содержание нитратов превышало норму.
"Многие покупают воду в бутылях или ставят фильтры — и это не мода. Это способ защитить себя. Ведь даже прозрачная вода из колодца может содержать нитраты и нитриты — вещества без запаха и вкуса, но с реальным вредом для здоровья", — пояснил он.
Что такое нитраты и нитриты?
- Нитраты попадают в воду из почв, удобренных удобрениями, навозом или канализационными стоками.
- В организме или при нагревании они могут превращаться в нитриты — токсичные соединения, которые блокируют кислород в крови .
Почему это опасно
Особенно рискуют дети до года . У них может развиться "синдром синего ребенка" (метгемоглобинемия) - состояние, когда кровь не может переносить кислород, и ребенок буквально начинает задыхаться.
У взрослых и старших детей риски тоже серьезны:
- хроническая усталость,
- анемия,
- проблемы с печенью и почками,
- ослабление иммунитета,
- повышен риск рака желудка и кишечника .
"Это не страшилка из учебника - это реальность", - подчеркнул Заруба.
И нет, кипятить такую воду нельзя
Это одна из самых распространенных ошибок.
- После кипячения нитраты никуда не исчезают.
- Вода улетучивается, и концентрация вредных веществ только возрастает .
- Часть нитратов превращается в нитриты, которые еще опаснее.
Консервация на такой воде крайне опасна . При взаимодействии с кислотой образуются канцерогены – нитрозамины .
Данные по Украине: где ситуация самая плохая?
- Тернопольская и Киевская области — превышение нормы в 2,5–3 раза , а иногда — в 20 раз .
- Черкасская область — в некоторых источниках в 1,5–4 раза выше допустимого .
- И это только официальные цифры , выявленные в результате проверок.
Что делать?
1. Проверьте воду. Сдать воду на анализ можно в лаборатории или воспользоваться экспресс тестами. 2. Не давайте колодезную или скважинную воду детям до года. 3. Не кипятите и не консервируйте на ней. 4. Установите качественный фильтр – обратный осмос или ионообмен. 5. Проводите анализ хотя бы раз в год.
"Нитраты - это не мелочь. Это тихий риск, который не виден на глаз. Особенно, если дома есть дети. Лучше один раз проверить, чем потом жалеть", - подытожил Дмитрий Заруба.