С виду чистая и прозрачная, а внутри — вещества, которые могут вызвать анемию, рак или даже остановить дыхание младенца.

Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба на собственном примере убедился , насколько опасны могут быть нитраты и нитриты в воде из скважины . И объяснил, почему проблема не только в отдельных регионах, а по всей Украине.

Даже "чистая" вода может быть ядовито

Проблема, с которой столкнулся сам Дмитрий Заруба, началась просто: он сдал воду из собственной скважины на анализ . Результат – содержание нитратов превышало норму.

"Многие покупают воду в бутылях или ставят фильтры — и это не мода. Это способ защитить себя. Ведь даже прозрачная вода из колодца может содержать нитраты и нитриты — вещества без запаха и вкуса, но с реальным вредом для здоровья", — пояснил он.

Что такое нитраты и нитриты?

Нитраты попадают в воду из почв, удобренных удобрениями, навозом или канализационными стоками.

попадают в воду из почв, удобренных удобрениями, навозом или канализационными стоками. В организме или при нагревании они могут превращаться в нитриты — токсичные соединения, которые блокируют кислород в крови .

Почему это опасно

Особенно рискуют дети до года . У них может развиться "синдром синего ребенка" (метгемоглобинемия) - состояние, когда кровь не может переносить кислород, и ребенок буквально начинает задыхаться.

У взрослых и старших детей риски тоже серьезны:

хроническая усталость,

анемия,

проблемы с печенью и почками,

ослабление иммунитета,

повышен риск рака желудка и кишечника .

"Это не страшилка из учебника - это реальность", - подчеркнул Заруба.

И нет, кипятить такую ​​воду нельзя

Это одна из самых распространенных ошибок.

После кипячения нитраты никуда не исчезают.

Вода улетучивается, и концентрация вредных веществ только возрастает .

. Часть нитратов превращается в нитриты, которые еще опаснее.

Консервация на такой воде крайне опасна . При взаимодействии с кислотой образуются канцерогены – нитрозамины .

Данные по Украине: где ситуация самая плохая?

Тернопольская и Киевская области — превышение нормы в 2,5–3 раза , а иногда — в 20 раз .

— превышение нормы , а иногда — . Черкасская область — в некоторых источниках в 1,5–4 раза выше допустимого .

— в некоторых источниках . И это только официальные цифры , выявленные в результате проверок.

Что делать?

1. Проверьте воду. Сдать воду на анализ можно в лаборатории или воспользоваться экспресс тестами. 2. Не давайте колодезную или скважинную воду детям до года. 3. Не кипятите и не консервируйте на ней. 4. Установите качественный фильтр – обратный осмос или ионообмен. 5. Проводите анализ хотя бы раз в год.

"Нитраты - это не мелочь. Это тихий риск, который не виден на глаз. Особенно, если дома есть дети. Лучше один раз проверить, чем потом жалеть", - подытожил Дмитрий Заруба.