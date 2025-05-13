После подрыва Каховской ГЭС под угрозой оказалось водоснабжение Кривого Рога и десятков общин.

Восстановить водность реки Саксагань, обеспечить колодцы питьевой водой, а 1,4 млн человек – стабильным водозабором. Все это — часть нового проекта, уже имеющего техническое решение, поддержку доноров и шанс быть реализованным в ближайшее время.

Саксагань на грани: воды почти не осталось

В рамках поездки в Днепропетровскую область министерша охраны окружающей среды Светлана Гринчук вместе с местными властями и водниками посетила критически обмелевшую реку Саксагань.

"Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС привел к почти полному опустошению Макортовского водохранилища. Уровень воды - всего 19,6 млн кубов при норме 57,8. Если ничего не делать, наполнение естественным путем может занять... 10 лет", - пояснила Гринчук.

И это реальная угроза не только экологии, но и водоснабжению Кривого Рога, где живут сотни тысяч людей.

Что предлагают: новый водопровод и насосные станции

У правительства уже есть предварительные договоренности с донорами и техническое решение: подавать днепровскую воду из Каменского водохранилища через русло Саксагани.

Это требует:

строительства водопровода протяженностью 30 км,

создание новых насосных станций с водозабором,

восстановление природного течения, наполнение водохранилищ, очистка воды в колодцах.

"Проект позволит обеспечить чистой водой 1,4 миллиона человек и восстановить экосистему Саксагани", - подчеркнула Гринчук.

Кто будет финансировать: международные партнеры уже в теме

Пока общины работают над технико-экономическим обоснованием, Минокружение ведет переговоры с донорами. Один из потенциальных участников – Европейский инвестиционный банк, также ведутся переговоры с другими партнерами.

Есть успешные примеры: как работает система в Девладовской общине

В ходе поездки Гринчук также посетила Девладовское общество, где уже удалось реализовать аналогичную систему:

22 общины получили 40 мобильных станций для очистки воды и 15 водовозов,

станции способны очищать по 5 000 литров воды в час, даже морскую,

благодаря солнечным панелям установки работают автономно – даже во время отключений света,

водовозы доставляют воду в самые отдаленные деревни.

"Это яркий пример, как международная поддержка спасает ситуацию в условиях войны. И мы благодарны ПРООН, EU FPI и другим за реальную помощь", - отметила руководитель Минсреды.

Что дальше?

Все усилия сейчас направлены на запуск большого водного проекта. Его цель – не просто дать воду людям, а создать экологически безопасную модель водоснабжения, которая сможет работать даже в условиях чрезвычайных ситуаций.

"Наша цель - больше проектов, которые позволят каждому региону справляться с вызовами, которые принесла война", - подытожила Гринчук.