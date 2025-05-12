Из-за сброса шахтных вод в аварийный пруд балка Свистунова оказалась на грани. Министерство защиты окружающей среды готовит срочную реконструкцию и ведет переговоры с европейскими и японскими партнерами по привлечению инвестиций.
Проблема не нова, но после подрыва ГЭС — критическая
Министерство защиты окружающей среды Светлана Гринчук посетила Кривой Рог. Один из первых объектов — балка Свистунова, уже много лет принимающая шахтные воды с предприятий Кривбасса.
"Проблематика состояния водных ресурсов Кривбасса имеет многолетнюю историю. Но вопросы, которые не решались десятилетиями, еще более обострились после российского теракта на Каховской ГЭС", - пояснила Гринчук.
Что сейчас происходит на объекте
Ситуация критическая:
- ежегодно в пруд сбрасывают около 13 миллионов кубов высокоминерализованных шахтных вод;
- объект переполнен, срок его эксплуатации истек еще 5 лет назад;
- плотина деформируется, вода просачивается со дна, а это чревато отравлением реки Ингулец — главного источника водоснабжения для Кривого Рога и Николаева.
«Накопитель находится в аварийном состоянии. Его способность к безопасной аккумуляции шахтных вод приближается к критической», — подчеркнула министерша.
Что планируют делать
На встрече с областными и городскими властями, представителями водного агентства, экоинспекции и предприятий региона обсудили реконструкцию балки и очистку шахтных вод.
«У нас есть несколько технических решений и уже ведем переговоры с международными партнерами. В частности, с Европейским инвестиционным банком и японской стороной в рамках программы "Joint Crediting Mechanism", - рассказала Гринчук.
Кто еще присоединится
К процессу планируется привлечь:
- Днепропетровскую ОГА - для мониторинга ситуации на месте;
- Криворожские городские власти и предприятия — для технического сопровождения;
- международные финансовые учреждения для инвестирования в реконструкцию.
Что на кону
В случае прорыва плотины содержимое пруда может попасть к реке Ингулец — а это десятки миллионов кубометров ядовитой воды. Это не просто угроза окружающей среде – это реальная опасность для людей.
«Промедлять дальше недопустимо. Должны объединить усилия — центральные и местные власти, бизнес и партнеры, чтобы наконец решить вопрос не только водоснабжения, но и качества воды и экологической безопасности», — подытожила Гринчук.