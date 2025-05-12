Министерство защиты окружающей среды Светлана Гринчук посетила Кривой Рог. Один из первых объектов — балка Свистунова, уже много лет принимающая шахтные воды с предприятий Кривбасса.

"Проблематика состояния водных ресурсов Кривбасса имеет многолетнюю историю. Но вопросы, которые не решались десятилетиями, еще более обострились после российского теракта на Каховской ГЭС", - пояснила Гринчук.

Что сейчас происходит на объекте

Ситуация критическая:

ежегодно в пруд сбрасывают около 13 миллионов кубов высокоминерализованных шахтных вод;

объект переполнен, срок его эксплуатации истек еще 5 лет назад;

плотина деформируется, вода просачивается со дна, а это чревато отравлением реки Ингулец — главного источника водоснабжения для Кривого Рога и Николаева.

«Накопитель находится в аварийном состоянии. Его способность к безопасной аккумуляции шахтных вод приближается к критической», — подчеркнула министерша.

Что планируют делать

На встрече с областными и городскими властями, представителями водного агентства, экоинспекции и предприятий региона обсудили реконструкцию балки и очистку шахтных вод.

«У нас есть несколько технических решений и уже ведем переговоры с международными партнерами. В частности, с Европейским инвестиционным банком и японской стороной в рамках программы "Joint Crediting Mechanism", - рассказала Гринчук.

Кто еще присоединится

К процессу планируется привлечь:

Днепропетровскую ОГА - для мониторинга ситуации на месте;

Криворожские городские власти и предприятия — для технического сопровождения;

международные финансовые учреждения для инвестирования в реконструкцию.

Что на кону

В случае прорыва плотины содержимое пруда может попасть к реке Ингулец — а это десятки миллионов кубометров ядовитой воды. Это не просто угроза окружающей среде – это реальная опасность для людей.

«Промедлять дальше недопустимо. Должны объединить усилия — центральные и местные власти, бизнес и партнеры, чтобы наконец решить вопрос не только водоснабжения, но и качества воды и экологической безопасности», — подытожила Гринчук.