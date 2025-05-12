На территории Сулинского заказника в Полтавской области снова обнаружили следы браконьерства.

Инспекторы экоинспекции вместе с полицией изъяли более двух десятков сеток, раколовки и лодку, из которой злоумышленник успел сбежать. Дело передано правоохранителям.

Что произошло

6 и 8 мая 2025 года инспекторы Государственной экологической инспекции Центрального округа совместно с полицией провели рейды на территории ландшафтного заказника "Сулинский", имеющего общегосударственное значение.

В результате проверок были изъяты из водоема браконьерские орудия ловли:

2 ловушки для крабов,

3 ятера,

26 мысиновых сеток, общей протяженностью почти 2 километра.

Рыбу и раков спасли

Раки и рыба, еще живые в сетках, инспекторы вернули обратно в природную среду. Это важный шаг, ведь заказники особенно охраняемые территории, где любое вмешательство в экосистему может иметь серьезные последствия.

Злоумышленник на лодке скрылся

Кроме найденных сеток, инспекторы заметили гражданина на надувной лодке. Пока шла проверка, он покинул лодку и скрылся с места происшествия, избегая общения с правоохранителями. Вероятно, именно он мог быть причастен к незаконной ловле.

По факту нарушения составлены материалы, которые уже переданы в правоохранительные органы. Теперь их задача — установить личность нарушителя и привлечь его к ответственности по закону.

В экологической инспекции подчеркнули:

"Мы и дальше будем проводить проверки и рейды, чтобы защищать природные ресурсы Полтавской и Черкасской областей".

Сулинский заказник – не просто водоем. Это часть природо-заповедного фонда, где любое браконьерство – удар по экосистеме. Такие действия наносят существенный вред и могут привести к уничтожению ценных видов флоры и фауны.