Подписан меморандум с компанией ГКС УА - это первый шаг к созданию трех современных промышленных зон в общинах Херсонского района. Как именно это будет работать, — объяснил председатель Херсонского РВА Михаил Линецкий.

Что произошло: подписали меморандум в Киеве

Глава Херсонской районной военной администрации Михаил Линецкий сообщил, что находился с рабочим визитом в столице. Главная цель – подписание Меморандума о намерениях сотрудничества с компанией ОКС УА, которая готова присоединиться к созданию индустриальных парков в Херсонской области.

«Эти договоренности важный шаг в реализации масштабной инициативы по созданию индустриальных парков в территориальных общинах Херсонского района», — отметил Линецкий.

Что это даст региону

Создание индустриальных парков — это не формальные отчеты, а конкретные экономические изменения. Речь идет о:

новые рабочие места для жителей области;

развитие логистики и местного производства;

восстановление экономики после оккупации;

использование географических преимуществ Херсонщины - в частности, близости к портам и международным транспортным маршрутам.

«Для Херсона строительство промзон откроет новые возможности — от создания рабочих мест до развития логистических и промышленных центров», — добавил глава РВА.

Как все началось

Идею создания индустриальных парков впервые представили на Балтийско-Черноморском экономическом форуме. Там ее поддержали представители бизнеса — в частности, компания ГКС УА, что и стало основой для нынешнего сотрудничества.

В настоящее время команда уже работает над картой индустриальных парков области. После ее утверждения возможен старт реализации трех первых объектов, разработанных ОКС УА.

Это может стать началом системного восстановления региона из-за инвестиций, а не только из-за помощи.

«Мы верим, что экономическое сотрудничество – это лучшая форма поддержки для деоккупированных территорий. И у Херсонской области есть все шансы стать примером такого подхода», — подчеркнул Линецкий.