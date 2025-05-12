Одни выдают разрешения, другие штрафуют, а третьи просто фиксируют состояние водоемов. Так куда же писать, когда сбрасывают отходы в реку, рубят лес или засоряют обочину? Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба собрал четкую и простую шпаргалку, которую мы приспособили для каждого.
Госэкоинспекция (ГЭИ) - главный экоконтроллер
Это та структура, которая реально проверяет предприятия, составляет предписания, может подать в суд и остановить деятельность нарушителей. ДЭИ контролирует:
- выбросы в воздух,
- сбросы в воду,
- обращение с отходами,
- загрязнение почв,
- нарушения в лесах, на природоохранных территориях, недрах и рыбных хозяйствах.
Сюда следует обращаться, если кто-то загрязняет среду или действует без разрешений.
Минокружение - «мозговой центр» экополитики
Министерство не штрафует, но оно создает правила игры: пишет законы, выдает разрешения (например, на выбросы), проверяет отчеты предприятий и координирует всю экосистему разрешений.
Гослесагентство - лес под охраной
Этот орган управляет государственными лесами:
- разрешает и контролирует рубки,
- следит за восстановлением леса,
- регулирует охоту,
- борется с браконьерами.
Госводагентство - хозяин водоемов
Отвечает за:
- согласование спецводопользования (например, если предприятие берет воду из реки),
- состояние рек и водохранилищ,
- водохозяйственные сооружения,
- мониторинг качества воды.
Госгеонадра — недра под наблюдением
Этот орган выдает разрешения на разведку и добычу полезных ископаемых. Он также проверяет, соблюдают ли компании условия лицензий.
ГСЧС — реагирует на чрезвычайные ситуации
В случае химических аварий, пожаров или радиационных угроз действует ГСЧС. Они имеют лаборатории, которые могут определить уровень опасности для людей и природы.
Минздрав – следит, как экология влияет на здоровье
Через центры контроля болезней МЗ занимается:
- гигиеническим мониторингом,
- анализом вредных воздействий на людей,
- участием в проверках, где есть угроза здоровью.
Местные власти — первые на месте
Областные, городские и поселковые советы:
- отвечают за благоустройство,
- присматривают за свалками,
- дают разрешения на снос деревьев,
- реагируют на обращение жителей.
Госгеокадастр - следит за землей
Этот орган:
- ведет земельный кадастр,
- проверяет границы участков,
- проявляет самозахват земель,
- может приостановить строительство в охранных зонах.
Госрыбагентство - на страже рыбных запасов
Контролирует:
- рыбалка,
- борьбу с браконьерством,
- состояние рыбного хозяйства и аквакультуры
Госпродпотребслужба — за чистую пищу и окружающую среду
Они следят за тем, чтобы:
- продукты не содержали ядовитых веществ,
- пестициды не вредили окружающей среде,
- на рынках не было радиации,
- соблюдали санитарные нормы.
Также принимают участие в расследованиях, когда есть угроза здоровью из-за экологии.
Кратко: кто за что отвечает
ДЭИ — ловит нарушителей и штрафует,
Минокружение — формирует экополитику,
Гослесагентство - отвечает за леса,
Госводагентство - следит за водой,
Госгеонадра — контролирует недра,
ГСЧС — реагирует на экологические катастрофы,
Минздрав – изучает, как все это влияет на людей,
Местные власти отвечают за порядок и деревья в городах,
Госгеокадастр - фиксирует нарушение землепользования,
Госрыбагентство - следит за рыбой и водоемами,
Госпродпотребслужба — контролирует безопасность продуктов и химии вокруг.