В Украине - с десяток государственных органов, которые "отвечают за окружающую среду".

Одни выдают разрешения, другие штрафуют, а третьи просто фиксируют состояние водоемов. Так куда же писать, когда сбрасывают отходы в реку, рубят лес или засоряют обочину? Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба собрал четкую и простую шпаргалку, которую мы приспособили для каждого.

Госэкоинспекция (ГЭИ) - главный экоконтроллер

Это та структура, которая реально проверяет предприятия, составляет предписания, может подать в суд и остановить деятельность нарушителей. ДЭИ контролирует:

выбросы в воздух,

сбросы в воду,

обращение с отходами,

загрязнение почв,

нарушения в лесах, на природоохранных территориях, недрах и рыбных хозяйствах.

Сюда следует обращаться, если кто-то загрязняет среду или действует без разрешений.

Минокружение - «мозговой центр» экополитики

Министерство не штрафует, но оно создает правила игры: пишет законы, выдает разрешения (например, на выбросы), проверяет отчеты предприятий и координирует всю экосистему разрешений.

Гослесагентство - лес под охраной

Этот орган управляет государственными лесами:

разрешает и контролирует рубки,

следит за восстановлением леса,

регулирует охоту,

борется с браконьерами.

Госводагентство - хозяин водоемов

Отвечает за:

согласование спецводопользования (например, если предприятие берет воду из реки),

состояние рек и водохранилищ,

водохозяйственные сооружения,

мониторинг качества воды.

Госгеонадра — недра под наблюдением

Этот орган выдает разрешения на разведку и добычу полезных ископаемых. Он также проверяет, соблюдают ли компании условия лицензий.

ГСЧС — реагирует на чрезвычайные ситуации

В случае химических аварий, пожаров или радиационных угроз действует ГСЧС. Они имеют лаборатории, которые могут определить уровень опасности для людей и природы.

Минздрав – следит, как экология влияет на здоровье

Через центры контроля болезней МЗ занимается:

гигиеническим мониторингом,

анализом вредных воздействий на людей,

участием в проверках, где есть угроза здоровью.

Местные власти — первые на месте

Областные, городские и поселковые советы:

отвечают за благоустройство,

присматривают за свалками,

дают разрешения на снос деревьев,

реагируют на обращение жителей.

Госгеокадастр - следит за землей

Этот орган:

ведет земельный кадастр,

проверяет границы участков,

проявляет самозахват земель,

может приостановить строительство в охранных зонах.

Госрыбагентство - на страже рыбных запасов

Контролирует:

рыбалка,

борьбу с браконьерством,

состояние рыбного хозяйства и аквакультуры

Госпродпотребслужба — за чистую пищу и окружающую среду

Они следят за тем, чтобы:

продукты не содержали ядовитых веществ,

пестициды не вредили окружающей среде,

на рынках не было радиации,

соблюдали санитарные нормы.

Также принимают участие в расследованиях, когда есть угроза здоровью из-за экологии.

Кратко: кто за что отвечает

ДЭИ — ловит нарушителей и штрафует,

Минокружение — формирует экополитику,

Гослесагентство - отвечает за леса,

Госводагентство - следит за водой,

Госгеонадра — контролирует недра,

ГСЧС — реагирует на экологические катастрофы,

Минздрав – изучает, как все это влияет на людей,

Местные власти отвечают за порядок и деревья в городах,

Госгеокадастр - фиксирует нарушение землепользования,

Госрыбагентство - следит за рыбой и водоемами,

Госпродпотребслужба — контролирует безопасность продуктов и химии вокруг.