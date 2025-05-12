Одни выдают разрешения, другие штрафуют, а третьи просто фиксируют состояние водоемов. Так куда же писать, когда сбрасывают отходы в реку, рубят лес или засоряют обочину? Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба собрал четкую и простую шпаргалку, которую мы приспособили для каждого.

Госэкоинспекция (ГЭИ) - главный экоконтроллер

Это та структура, которая реально проверяет предприятия, составляет предписания, может подать в суд и остановить деятельность нарушителей. ДЭИ контролирует:

  • выбросы в воздух,
  • сбросы в воду,
  • обращение с отходами,
  • загрязнение почв,
  • нарушения в лесах, на природоохранных территориях, недрах и рыбных хозяйствах.

Сюда следует обращаться, если кто-то загрязняет среду или действует без разрешений.

Минокружение - «мозговой центр» экополитики

Министерство не штрафует, но оно создает правила игры: пишет законы, выдает разрешения (например, на выбросы), проверяет отчеты предприятий и координирует всю экосистему разрешений.

Гослесагентство - лес под охраной

Этот орган управляет государственными лесами:

  • разрешает и контролирует рубки,
  • следит за восстановлением леса,
  • регулирует охоту,
  • борется с браконьерами.

Госводагентство - хозяин водоемов

Отвечает за:

  • согласование спецводопользования (например, если предприятие берет воду из реки),
  • состояние рек и водохранилищ,
  • водохозяйственные сооружения,
  • мониторинг качества воды.

Госгеонадра — недра под наблюдением

Этот орган выдает разрешения на разведку и добычу полезных ископаемых. Он также проверяет, соблюдают ли компании условия лицензий.

ГСЧС — реагирует на чрезвычайные ситуации

В случае химических аварий, пожаров или радиационных угроз действует ГСЧС. Они имеют лаборатории, которые могут определить уровень опасности для людей и природы.

Минздрав – следит, как экология влияет на здоровье

Через центры контроля болезней МЗ занимается:

  • гигиеническим мониторингом,
  • анализом вредных воздействий на людей,
  • участием в проверках, где есть угроза здоровью.

Местные власти — первые на месте

Областные, городские и поселковые советы:

  • отвечают за благоустройство,
  • присматривают за свалками,
  • дают разрешения на снос деревьев,
  • реагируют на обращение жителей.

Госгеокадастр - следит за землей

Этот орган:

  • ведет земельный кадастр,
  • проверяет границы участков,
  • проявляет самозахват земель,
  • может приостановить строительство в охранных зонах.

Госрыбагентство - на страже рыбных запасов

Контролирует:

  • рыбалка,
  • борьбу с браконьерством,
  • состояние рыбного хозяйства и аквакультуры

Госпродпотребслужба — за чистую пищу и окружающую среду

Они следят за тем, чтобы:

  • продукты не содержали ядовитых веществ,
  • пестициды не вредили окружающей среде,
  • на рынках не было радиации,
  • соблюдали санитарные нормы.

Также принимают участие в расследованиях, когда есть угроза здоровью из-за экологии.

Кратко: кто за что отвечает

ДЭИ — ловит нарушителей и штрафует,

Минокружение — формирует экополитику,

Гослесагентство - отвечает за леса,

Госводагентство - следит за водой,

Госгеонадра — контролирует недра,

ГСЧС — реагирует на экологические катастрофы,

Минздрав – изучает, как все это влияет на людей,

Местные власти отвечают за порядок и деревья в городах,

Госгеокадастр - фиксирует нарушение землепользования,

Госрыбагентство - следит за рыбой и водоемами,

Госпродпотребслужба — контролирует безопасность продуктов и химии вокруг.