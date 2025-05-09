Эти воспламенения привели к неорганизованным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, которые нанесли серьезный ущерб окружающей среде.

Госэкоинспекция выступила в защиту природы и бюджета

В дело активно включилась Государственная экологическая инспекция Центрального округа, выступившая в качестве представителя государства в суде. Именно в ее интересах прокуроры экологической прокуратуры Полтавщины подали иск в Хозяйственный суд области.

"Государство не должно закрывать глаза, когда коммунальные структуры из-за халатности отравляют воздух целыми районами. Виновные должны компенсировать ущерб - и речь идет не о символических штрафах, а о миллионах", - говорят в экологической инспекции.

Сумма ущерба - почти 10 миллионов гривен

Эксперты оценили ущерб для государства в 9,9 миллиона гривен. Эти средства — прямое следствие токсичных выбросов от пожаров на свалке, которые происходили в течение всего 2024 года.

Суд начал рассмотрение дела

Исковое заявление уже принял к рассмотрению Хозяйственный суд Полтавской области. Если вина предприятия будет доказана, ему придется возместить ущерб в полном объеме.

Итог: бесконтрольный мусор становится не только экологической, но и финансовой катастрофой

Это дело — показательный пример того, как экологическая халатность переходит за пределы коммунальной безответственности и превращается в миллионные потери для государства.