В своем сообщении Светлана Гринчук упомянула об исторической Декларации Шумана, указала на реальные достижения нашей страны на пути в ЕС и подчеркнула: мир невозможен без тех, кто готов его защищать.

День Европы: с символики – к действию

9 мая – не просто дата. Именно в этот день в 1950 году была провозглашена Декларация Шумана, которая заложила фундамент того, что называется ныне Европейским Союзом.

"Мир в мире" - именно с этих слов начинается эта декларация. И сегодня, в 2024-м, эти слова звучат особенно для нас”, — подчеркнула Светлана Гринчук в своем сообщении.

Украина уже не просто "стремится к ЕС" - она ​​им дышит

Министр подчеркнула, что с 2022 года Украина отмечает День Европы вместе со странами ЕС, и этот факт является не только символическим.

"Мы уже получаем преимущества организации еще до официального членства в Европейском Союзе. Мы продвигаемся вперед в переговорах и реально меняем страну в соответствии с европейскими стандартами", - отметила она.





Украина уже часть европейской безопасности

Светлана Гринчук также подчеркнула, что Украина сегодня не только защищает свою землю, но фактически гарантирует безопасность всего континента:

"Мир невозможно обеспечить без усилий, отвечающих уровню угрозы. И сегодня Украина — именно тот фактор стабильности, который сплачивает ЕС вокруг общих целей."



Нынешнее празднование Дня Европы еще раз подтверждает: Украина уже давно является частью Европы по духу, поступкам и ценностям. И пока официальное членство еще впереди, украинские ежедневно строят ту Европу, которая начинается с мира, достоинства и силы.