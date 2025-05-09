Это не просто экологическая инициатива, а глубоко символический жест, объединивший общину вокруг истории, наследия и природы. Запад стал частью президентской программы "Зеленая страна" и в который раз напомнил: дерево может быть не менее важным, чем слово.
Видел Кобзаря дуб: история, которую укореняют
Высадившие в Музыковке саженцы — потомки тысячелетнего дуба из села Будище Черкасской области, под которым когда-то отдыхал юный Тарас Шевченко. Этот дуб считается живым свидетелем детства Кобзаря, а теперь его потомки продолжат историю в других уголках Украины.
"Это не просто деревья. Это корни нашей памяти, силы и непокоренности", — звучало во время высадки.
Кого объединила инициатива
Мероприятие организовала Херсонская районная государственная (военная) администрация при содействии областной власти, а также при активном участии представителей ГСЧС, руководителей общин района и местных жителей.
На месте происшествия видно, как один человек роет лопатой, другой держит дуба, а третий внимательно наблюдает, воплощая идею совместного труда ради будущего.
Часть масштабной программы "Зеленая страна"
Инициатива реализуется в рамках президентской программы "Зеленая страна", целью которой является восстановление украинских лесов, повышение экологической культуры и усиление связи с природным наследием.
Соорганизаторами выступили:
- Государственная экологическая инспекция Украины,
- Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины,
- и партнеры, в частности ГП "Леса Украины", которое предоставило саженцы.
Итог: посадить дерево – сохранить память
Этот проект не только об экологии, но и об исторической преемственности. Дубы Шевченко – это живое звено между прошлым и будущим, между словом и землей. И каждый, кто присоединился к высадке, фактически посадил часть национального достоинства.