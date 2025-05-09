Это не просто экологическая инициатива, а глубоко символический жест, объединивший общину вокруг истории, наследия и природы. Запад стал частью президентской программы "Зеленая страна" и в который раз напомнил: дерево может быть не менее важным, чем слово.

Видел Кобзаря дуб: история, которую укореняют

Высадившие в Музыковке саженцы — потомки тысячелетнего дуба из села Будище Черкасской области, под которым когда-то отдыхал юный Тарас Шевченко. Этот дуб считается живым свидетелем детства Кобзаря, а теперь его потомки продолжат историю в других уголках Украины.





"Это не просто деревья. Это корни нашей памяти, силы и непокоренности", — звучало во время высадки.

Кого объединила инициатива

Мероприятие организовала Херсонская районная государственная (военная) администрация при содействии областной власти, а также при активном участии представителей ГСЧС, руководителей общин района и местных жителей.

На месте происшествия видно, как один человек роет лопатой, другой держит дуба, а третий внимательно наблюдает, воплощая идею совместного труда ради будущего.





Часть масштабной программы "Зеленая страна"