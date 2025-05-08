1140 деревьев исчезли из лесного массива — и это не прошло без внимания. Ущерб оценили почти в 4 миллиона гривен. Кто виноват — выясняют правоохранители.
Что произошло
В апреле 2025 года Государственная экологическая инспекция Полесского округа вместе с представителями местных властей, областного департамента экологии и лесоводами провели выездное обследование вблизи села Базар в Народицкой общине, Коростенского района.
Результат – шокирующий: самовольно уничтожено 1140 деревьев разных пород и диаметров.
Сумма ущерба - почти 4 миллиона гривен
По словам начальника Госэкоинспекции Полесского округа Евгения Медведовского:
"Общая сумма ущерба окружающей среде составила 3 743 384 гривны. Материалы переданы в правоохранительные органы для установления виновных лиц и принятия соответствующих мер."
Вся информация о порубке зафиксирована официально – с полевыми сведениями и актами обследования.
Кто будет отвечать
Пока неизвестно, кто стоит за незаконной вырубкой, но инспекция уже передала все документы в полицию . Дальше – дело следствия.
Масштабы инцидента свидетельствуют, что это не одиночный случай, а хорошо спланированная акция. Такие преступления наносят не только экономический ущерб, но и разрушают экосистему, и восстановить лес будет сложно.
Почему это важно
Это не просто история о срубленных деревьях. Это об ответственности общины, власти и государства . Если виновные не будут наказаны — такие вырубки будут продолжаться. А потери не только в миллионах гривен, но и в пропавших лесах, ухудшении экологии, угрозе для будущих поколений.
В Народицком обществе уничтожили более тысячи деревьев — и это уже стало делом для правоохранителей. Экоинспекция говорит: это еще одно напоминание, что экологические преступления не мелочи, а серьезная угроза для каждого из нас.