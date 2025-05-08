1140 деревьев исчезли из лесного массива — и это не прошло без внимания. Ущерб оценили почти в 4 миллиона гривен. Кто виноват — выясняют правоохранители.

Что произошло

В апреле 2025 года Государственная экологическая инспекция Полесского округа вместе с представителями местных властей, областного департамента экологии и лесоводами провели выездное обследование вблизи села Базар в Народицкой общине, Коростенского района.



Результат – шокирующий: самовольно уничтожено 1140 деревьев разных пород и диаметров.

Сумма ущерба - почти 4 миллиона гривен

По словам начальника Госэкоинспекции Полесского округа Евгения Медведовского:

"Общая сумма ущерба окружающей среде составила 3 ​​743 384 гривны. Материалы переданы в правоохранительные органы для установления виновных лиц и принятия соответствующих мер."

Вся информация о порубке зафиксирована официально – с полевыми сведениями и актами обследования.

Кто будет отвечать

Пока неизвестно, кто стоит за незаконной вырубкой, но инспекция уже передала все документы в полицию . Дальше – дело следствия.

Масштабы инцидента свидетельствуют, что это не одиночный случай, а хорошо спланированная акция. Такие преступления наносят не только экономический ущерб, но и разрушают экосистему, и восстановить лес будет сложно.

Почему это важно

Это не просто история о срубленных деревьях. Это об ответственности общины, власти и государства . Если виновные не будут наказаны — такие вырубки будут продолжаться. А потери не только в миллионах гривен, но и в пропавших лесах, ухудшении экологии, угрозе для будущих поколений.

В Народицком обществе уничтожили более тысячи деревьев — и это уже стало делом для правоохранителей. Экоинспекция говорит: это еще одно напоминание, что экологические преступления не мелочи, а серьезная угроза для каждого из нас.