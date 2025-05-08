Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба предложил передать часть экологических полномочий местным властям. Идея — не об ослаблении государства, а о том, чтобы экопроблемы решались поближе к людям, быстрее и прозрачнее. Как это может работать – объясняем простыми словами.
Зачем передавать часть функций общинам
Сегодня инспекторы экологической инспекции вынуждены работать с одинаковой интенсивностью как против крупных загрязнителей, так и автомоек или СТО. А ресурсы ограничены.
"Передача базовых контрольных функций на местный уровень позволит Госэкоинспекции сосредоточиться на действительно опасных объектах", – пояснил Заруба.
Местные власти лучше знают, где воняет и куда течет
Органы местного самоуправления ближе к проблемам. Они видят, где предприятия сливают стоки, где горы мусора и кто реально нарушает закон.
Если позволить им проверять предприятия с низким уровнем экологического риска, это позволит быстро реагировать на нарушения, без долгого ожидания инспектора из областного центра.
Больше ответственности — меньше безразличия
Когда община сама контролирует, что происходит на ее территории, формируется чувство ответственности. Не надо ждать, пока кто-то из центра приедет и разберется.
"Это важный шаг к формированию экологической культуры и самоуправления", - считает заместитель председателя Госэкоинспекции.
В общинах уже есть техника — нужна только поддержка
Многие ОМС уже имеют транспорт, связь, доступ к информации. Если государство поможет финансово, местная экосистема контроля заработает.
К примеру, проверить мойку или деревообрабатывающее предприятие — не нужна дорогая лаборатория. Требуется инструкция, базовые знания и полномочия.
Меньше коррупции — больше прозрачности
Если контроль сосредоточен только в одних руках, это риск злоупотреблений. А когда полномочия распределяются между общиной, журналистами, инспекцией и центральной властью, появляется баланс.
Такой подход создает систему сдерживаний и противовесов и делает процесс более прозрачным.
Первый шаг к экологии онлайн
Параллельно предлагается запуск электронного учета проверок и фиксации нарушений на местах. Фото, геолокации, отчеты – все это может лечь в основу цифровой экосистемы экологического мониторинга.
Передача экологических полномочий общинам - это не "сброс ответственности", а попытка сделать экоконтроль ближе к людям, более быстрым и справедливым . Если общины смогут не только жаловаться, но и действовать, окружающая среда выиграет.