Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба предложил передать часть экологических полномочий местным властям. Идея — не об ослаблении государства, а о том, чтобы экопроблемы решались поближе к людям, быстрее и прозрачнее. Как это может работать – объясняем простыми словами.



Сегодня инспекторы экологической инспекции вынуждены работать с одинаковой интенсивностью как против крупных загрязнителей, так и автомоек или СТО. А ресурсы ограничены.

"Передача базовых контрольных функций на местный уровень позволит Госэкоинспекции сосредоточиться на действительно опасных объектах", – пояснил Заруба.





Местные власти лучше знают, где воняет и куда течет

Органы местного самоуправления ближе к проблемам. Они видят, где предприятия сливают стоки, где горы мусора и кто реально нарушает закон.

Если позволить им проверять предприятия с низким уровнем экологического риска, это позволит быстро реагировать на нарушения, без долгого ожидания инспектора из областного центра.

Больше ответственности — меньше безразличия

Когда община сама контролирует, что происходит на ее территории, формируется чувство ответственности. Не надо ждать, пока кто-то из центра приедет и разберется.

"Это важный шаг к формированию экологической культуры и самоуправления", - считает заместитель председателя Госэкоинспекции.

В общинах уже есть техника — нужна только поддержка

Многие ОМС уже имеют транспорт, связь, доступ к информации. Если государство поможет финансово, местная экосистема контроля заработает.

К примеру, проверить мойку или деревообрабатывающее предприятие — не нужна дорогая лаборатория. Требуется инструкция, базовые знания и полномочия.

Меньше коррупции — больше прозрачности

Если контроль сосредоточен только в одних руках, это риск злоупотреблений. А когда полномочия распределяются между общиной, журналистами, инспекцией и центральной властью, появляется баланс.

Такой подход создает систему сдерживаний и противовесов и делает процесс более прозрачным.

Первый шаг к экологии онлайн

Параллельно предлагается запуск электронного учета проверок и фиксации нарушений на местах. Фото, геолокации, отчеты – все это может лечь в основу цифровой экосистемы экологического мониторинга.

Передача экологических полномочий общинам - это не "сброс ответственности", а попытка сделать экоконтроль ближе к людям, более быстрым и справедливым . Если общины смогут не только жаловаться, но и действовать, окружающая среда выиграет.