Есть жертвы и повреждения – люди остались без крова.

Пятиэтажка на Лагерной, 46/48 получила прямое попадание: дрон ударил в квартиру на пятом этаже. Возник пожар, дом частично разрушен. По предварительным данным, погибли два человека.

Об этом сообщил первый заместитель главы Шевченковской райгосадминистрации в Киеве Александр Поповцев на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром Шевченковский район снова пострадал от вражеской атаки. Около 04:50 в результате удара БпЛА типа "Шахед" обломками поврежден жилой пятиэтажный дом", - написал он.

"Прямое попадание зафиксировано в квартиру на пятом этаже. В результате атаки возник пожар. Предварительно известно о двух погибших. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших…"

На месте трагедии работают спасатели, медики, полиция и все необходимые службы. Для жителей дома оперативно организовали помощь — развернули специальный штаб по адресу ул.

"В штабе можно подать заявление на единовременную денежную помощь в размере 10 000 гривен, обратиться за компенсацией на аренду жилья до 40 000 грн, получить консультации по программе есть Восстановление и узнать о ходе восстановительных работ", - добавил чиновник.

Также он поблагодарил всех служб, которые быстро реагируют и не оставляют людей один на один с бедой.

"Благодарю всех служб, которые оперативно реагируют и помогают жителям. Мы рядом. Держимся", — отметил он.

