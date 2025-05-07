Есть жертвы и повреждения – люди остались без крова.
Об этом сообщил первый заместитель главы Шевченковской райгосадминистрации в Киеве Александр Поповцев на своей странице в Facebook.
"Сегодня утром Шевченковский район снова пострадал от вражеской атаки. Около 04:50 в результате удара БпЛА типа "Шахед" обломками поврежден жилой пятиэтажный дом", - написал он.
"Прямое попадание зафиксировано в квартиру на пятом этаже. В результате атаки возник пожар. Предварительно известно о двух погибших. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших…"
На месте трагедии работают спасатели, медики, полиция и все необходимые службы. Для жителей дома оперативно организовали помощь — развернули специальный штаб по адресу ул.
"В штабе можно подать заявление на единовременную денежную помощь в размере 10 000 гривен, обратиться за компенсацией на аренду жилья до 40 000 грн, получить консультации по программе есть Восстановление и узнать о ходе восстановительных работ", - добавил чиновник.
Также он поблагодарил всех служб, которые быстро реагируют и не оставляют людей один на один с бедой.
"Благодарю всех служб, которые оперативно реагируют и помогают жителям. Мы рядом. Держимся", — отметил он.