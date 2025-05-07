По инициативе главы Государственной экологической инспекции Столичного округа Яны Майбороды, эти символические саженцы передали в детский дом семейного типа семьи Сербиных.



Дубы, которые им передали, не просто зеленые насаждения. Это символы.

Символы памяти, силы, несокрушимости.

«Каждый такой дуб — это не только вклад в природу, но и способ помочь детям пережить травмы войны, почувствовать заботу, связанность с землей, страной, историей», — пояснили в экоинспекции. Посадка деревьев стала не только экологичной, но и очень личным событием для семьи. Дети сами держали в руках саженцы, сами выбирали место, куда их высадить.

В экоинспекции благодарят семью за все, что они делают:

«Ваша забота о детях и ваше участие в сохранении природы – это пример настоящего украинского сердца».