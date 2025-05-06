Главный враг природы – человеческая небрежность. Более 97% пожаров в экосистемах из-за сжигания сухой травы. Госэкоинспекция ужесточила рейды, а нарушителям уже выписали десятки штрафов.

Пожар из человеческих рук: проблема, которая не проходит

По официальной статистике ГСЧС, почти все пожары в природных экосистемах – результат поджогов сухой травы. Это не просто вред для окружающей среды, это реальная угроза для здоровья и жизни людей.

Начальник Госэкоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский в интервью телеканалу СК 1 отметил:

«Пожарная безопасность – это не только дело лесоводов или спасателей. Это ответственность каждого. Именно поэтому мы увеличили количество рейдов и активно работаем с населением, чтобы донести: огонь в поле — это не безобидная привычка, а реальная опасность».

Работа инспекторов в усиленном режиме

В пожароопасный сезон инспекторы работают без выходных. С начала 2025 года уже проведены десятки проверок, составлено 38 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности согласно ст. 77-1 и 77 Кодекса об админправонарушениях.

Сумма штрафов превысила 70 тысяч гривен, и это только начало сезона.

Что еще делает экоинспекция?

Увеличено количество рейдовых проверок

Проводится разъяснительная работа с жителями общин

Ведется сотрудничество с ГСЧС, полицией, лесными хозяйствами и органами власти.

Совещание в Коростене: как координируют действия

Недавно в городе Коростень состоялось координационное совещание, в котором приняли участие представители Верховной Рады, местных властей, спасатели, полиция, лесоводы и общественность. Основная цель — наладить общую стратегию по предупреждению пожаров в природных экосистемах.

Медведовский подчеркнул:

«Без общих усилий всех служб и сознания граждан мы не сможем эффективно предотвращать пожары. Должно быть взаимодействие и четкая ответственность за каждое нарушение».