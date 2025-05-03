На Кременчугском водохранилище экоинспекторы вместе с полицией поймали нарушителя, который, несмотря на нерестовый запрет, занимался массовым выловом рыбы.

Браконьерство в период нереста

1 мая 2025 года инспекторы Госэкоинспекции Центрального округа вместе с полицией на воде и патрульными обнаружили серьезное нарушение природоохранного законодательства.





В селе Большая Андрусовка (Кировоградская область), в акватории Кременчугского водохранилища, задержан мужчина, который с лодки ловил рыбу запрещенными сетками. Длина снастей – более 1 километра (1120 метров), шаг глазка – 40х40 мм.



У браконьера нашли свежевыловленную рыбу разных видов :

плитка - 177 шт.

плоскирка - 247 шт.

окунь - 119 шт.

лещ - 76 шт.

карась - 54 шт.

судак - 21 шт.

сазан - 2 шт.

щука – 1 шт.

Общий ущерб, причиненный окружающей среде, составил 1 361 428 гривен.





Реакция правоохранителей

На место прибыла следственно-оперативная группа из Александровского отдела полиции.

У мужчины изъяли все: лодку, снасти, рыбу. Ведется расследование. Нарушения зафиксированы в рамках мер по фиксации экологических преступлений, предусмотренных приказом №89 от 25 апреля 2025 года.

Весна – это нерестовый период, когда водная фауна наиболее уязвима. Любое вмешательство, тем более массовое, подвергает угрозе восстановления популяций рыбы.

"Такие случаи - это преступление против природы. И мы будем жестко реагировать на каждое нарушение", - заявили в экоинспекции.

Этот случай – очередное напоминание, что безнаказанность закончилась. Если браконьер ловит рыбу на 1,3 млн грн – это уже не просто нарушение, а экологическая катастрофа на уровне одного водоема. И государство реагирует соответственно – изъятие, протокол, уголовное дело.