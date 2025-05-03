На Кременчугском водохранилище экоинспекторы вместе с полицией поймали нарушителя, который, несмотря на нерестовый запрет, занимался массовым выловом рыбы.
Браконьерство в период нереста
1 мая 2025 года инспекторы Госэкоинспекции Центрального округа вместе с полицией на воде и патрульными обнаружили серьезное нарушение природоохранного законодательства.
В селе Большая Андрусовка (Кировоградская область), в акватории Кременчугского водохранилища, задержан мужчина, который с лодки ловил рыбу запрещенными сетками. Длина снастей – более 1 километра (1120 метров), шаг глазка – 40х40 мм.
У браконьера нашли свежевыловленную рыбу разных видов :
плитка - 177 шт.
плоскирка - 247 шт.
окунь - 119 шт.
лещ - 76 шт.
карась - 54 шт.
судак - 21 шт.
сазан - 2 шт.
щука – 1 шт.
Общий ущерб, причиненный окружающей среде, составил 1 361 428 гривен.
Реакция правоохранителей
На место прибыла следственно-оперативная группа из Александровского отдела полиции.
У мужчины изъяли все: лодку, снасти, рыбу. Ведется расследование. Нарушения зафиксированы в рамках мер по фиксации экологических преступлений, предусмотренных приказом №89 от 25 апреля 2025 года.
Весна – это нерестовый период, когда водная фауна наиболее уязвима. Любое вмешательство, тем более массовое, подвергает угрозе восстановления популяций рыбы.
"Такие случаи - это преступление против природы. И мы будем жестко реагировать на каждое нарушение", - заявили в экоинспекции.
Этот случай – очередное напоминание, что безнаказанность закончилась. Если браконьер ловит рыбу на 1,3 млн грн – это уже не просто нарушение, а экологическая катастрофа на уровне одного водоема. И государство реагирует соответственно – изъятие, протокол, уголовное дело.