Выступая в Верховной Раде, министерша защиты окружающей среды Светлана Гринчук пояснила, что меняется в экологическом контроле, какие обязательства берет на себя Украина перед ЕС и как военные реалии влияют на политику в отношении воды, климата, недр и лесов.
Евроинтеграция в действии: окружающая среда и европейские директивы
"Мы уже выполнили 7 из 11 ключевых шагов в рамках Ukraine Facility. Остальные - в работе. Наши приоритеты - реформирование экоконтроля, усиление предотвращения промышленного загрязнения, мониторинг, управление отходами и развитие природно-заповедного фонда", - сказала Светлана Гринчук.
Европейский регламент против вырубки лесов
Один из самых сложных вопросов — имплементация Регламента ЕС 2023/1115 по поводу запрета импорта продукции, связанной с вырубкой лесов.
"Это вызов не только для нас, но и для европейских стран. Пока Еврокомиссия формирует механизмы проверки, мы совместно с Минагрополитики нарабатываем решения для гармонизации с украинским законодательством. Уже действуют е-реестры, электронный лесорубный билет, вводится спутниковый мониторинг", - пояснила министерка.
Что происходит с климатической политикой
В прошлом году был принят Закон об основах государственной климатической политики . Сейчас формируются инструменты его реализации - в сфере финансирования , адаптации к изменениям климата и внедрению климатических мероприятий на местах.
Вода - стратегический ресурс
Украина вводит требования Водной рамочной директивы ЕС. Уже утверждены планы управления речными бассейнами для девяти основных водных систем. Отдельно выделена Государственная программа водообеспечения пострадавших регионов .
"Мы работаем с ЮНИСЕФ, Японией, Италией, Данией и другими партнерами над строительством водной инфраструктуры и мониторингом. Финансирование этих проектов среди приоритетов", - подчеркнула Гринчук.
Что будет с недрами: "спящие разрешения" под прицелом
Еще одна болезненная тема — специальные разрешения на пользование недрами , которые годами не используются. Минокружение и Госгеонадра уже завершили аудит таких "спящих" лицензий.
"Добыча не начата или составляет менее 1% - это основание для проверки. Работаем с правоохранителями в рамках санкционной политики и решений СНБО", - добавила министерша.
Соглашение с США: инвестиции без угроз
В заключение прозвучали разъяснения относительно Инвестиционного фонда восстановления Украины , который создается при участии США.
"Украина полностью контролирует свои недра, ресурсы и инфраструктуру. Никакой передачи активов или нарушения законов. Прибыли фонда в течение 10 лет будут реинвестироваться в украинское восстановление", - заверила Гринчук.
Несмотря на войну, Украина не только удерживает темп в экологических реформах, но и принимает новые вызовы. Это и европейские требования, и современная климатическая политика, и контроль за недрами. Привлечение партнеров и прозрачное управление – ключ к устойчивому развитию даже во времена потрясений.
"Спасибо народным депутатам за внимание к окружающей среде. Двигаемся дальше, шаг за шагом - по направлению к европейскому зеленому будущему", - подытожила глава Минсреды.