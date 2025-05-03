Выступая в Верховной Раде, министерша защиты окружающей среды Светлана Гринчук пояснила, что меняется в экологическом контроле, какие обязательства берет на себя Украина перед ЕС и как военные реалии влияют на политику в отношении воды, климата, недр и лесов.

Евроинтеграция в действии: окружающая среда и европейские директивы

Одно из главных направлений – имплементация европейских правил. Украина взяла на себя обязательства по разделу 27 "Окружающая среда и изменение климата" , и теперь должно адаптировать более 200 нормативных актов ЕС . Большинство из них — в сфере ответственности министерства.

"Мы уже выполнили 7 из 11 ключевых шагов в рамках Ukraine Facility. Остальные - в работе. Наши приоритеты - реформирование экоконтроля, усиление предотвращения промышленного загрязнения, мониторинг, управление отходами и развитие природно-заповедного фонда", - сказала Светлана Гринчук.

Европейский регламент против вырубки лесов

Один из самых сложных вопросов — имплементация Регламента ЕС 2023/1115 по поводу запрета импорта продукции, связанной с вырубкой лесов.

"Это вызов не только для нас, но и для европейских стран. Пока Еврокомиссия формирует механизмы проверки, мы совместно с Минагрополитики нарабатываем решения для гармонизации с украинским законодательством. Уже действуют е-реестры, электронный лесорубный билет, вводится спутниковый мониторинг", - пояснила министерка.

Что происходит с климатической политикой

В прошлом году был принят Закон об основах государственной климатической политики . Сейчас формируются инструменты его реализации - в сфере финансирования , адаптации к изменениям климата и внедрению климатических мероприятий на местах.

Вода - стратегический ресурс

Украина вводит требования Водной рамочной директивы ЕС. Уже утверждены планы управления речными бассейнами для девяти основных водных систем. Отдельно выделена Государственная программа водообеспечения пострадавших регионов .

"Мы работаем с ЮНИСЕФ, Японией, Италией, Данией и другими партнерами над строительством водной инфраструктуры и мониторингом. Финансирование этих проектов среди приоритетов", - подчеркнула Гринчук.

Что будет с недрами: "спящие разрешения" под прицелом

Еще одна болезненная тема — специальные разрешения на пользование недрами , которые годами не используются. Минокружение и Госгеонадра уже завершили аудит таких "спящих" лицензий.

"Добыча не начата или составляет менее 1% - это основание для проверки. Работаем с правоохранителями в рамках санкционной политики и решений СНБО", - добавила министерша.

Соглашение с США: инвестиции без угроз

В заключение прозвучали разъяснения относительно Инвестиционного фонда восстановления Украины , который создается при участии США.

"Украина полностью контролирует свои недра, ресурсы и инфраструктуру. Никакой передачи активов или нарушения законов. Прибыли фонда в течение 10 лет будут реинвестироваться в украинское восстановление", - заверила Гринчук.

Несмотря на войну, Украина не только удерживает темп в экологических реформах, но и принимает новые вызовы. Это и европейские требования, и современная климатическая политика, и контроль за недрами. Привлечение партнеров и прозрачное управление – ключ к устойчивому развитию даже во времена потрясений.

"Спасибо народным депутатам за внимание к окружающей среде. Двигаемся дальше, шаг за шагом - по направлению к европейскому зеленому будущему", - подытожила глава Минсреды.