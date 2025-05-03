"Мы работаем с ЮНИСЕФ, Японией, Италией, Данией и другими партнерами над строительством водной инфраструктуры и мониторингом. Финансирование этих проектов среди приоритетов", - подчеркнула Гринчук.

Что будет с недрами: "спящие разрешения" под прицелом

Еще одна болезненная тема — специальные разрешения на пользование недрами , которые годами не используются. Минокружение и Госгеонадра уже завершили аудит таких "спящих" лицензий.



"Добыча не начата или составляет менее 1% - это основание для проверки. Работаем с правоохранителями в рамках санкционной политики и решений СНБО", - добавила министерша.

Соглашение с США: инвестиции без угроз

В заключение прозвучали разъяснения относительно Инвестиционного фонда восстановления Украины , который создается при участии США.

"Украина полностью контролирует свои недра, ресурсы и инфраструктуру. Никакой передачи активов или нарушения законов. Прибыли фонда в течение 10 лет будут реинвестироваться в украинское восстановление", - заверила Гринчук.

Несмотря на войну, Украина не только удерживает темп в экологических реформах, но и принимает новые вызовы. Это и европейские требования, и современная климатическая политика, и контроль за недрами. Привлечение партнеров и прозрачное управление – ключ к устойчивому развитию даже во времена потрясений.

"Спасибо народным депутатам за внимание к окружающей среде. Двигаемся дальше, шаг за шагом - по направлению к европейскому зеленому будущему", - подытожила глава Минсреды.