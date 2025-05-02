Что делать, если опасная химия продается без маркировки или ее упаковка не соответствует нормам?

Как контролировать продажу таких товаров онлайн? Экоинспекторы проходят новый курс подготовки, чтобы соответствовать современным вызовам.





Онлайн-практикум: чему обучали экоинспекторов

2 мая 2025 г. состоялся онлайн-практикум для специалистов Государственной экологической инспекции Украины. Тема — как правильно проверять химическую продукцию, ее маркировку, упаковку и обращение на рынке. В фокусе — Технический регламент классификации опасности, маркировки и упаковки химпродукции (ТР КМП).





Обучение прошло в рамках программы, разработанной Институтом экологического управления, Академией последипломного образования и ВОО «Живая планета» при поддержке ПРООН и Правительства Швеции.

Для чего это нужно

В Украине действуют новые требования по химической безопасности, а с начала полномасштабной войны риски выросли. На рынке появляется все больше опасной химии — часто без должной маркировки или с нарушением упаковки. Именно поэтому инспекторам нужны четкие инструменты и знания, как поступать в каждой конкретной ситуации.

О чем говорили на практикуме

42 инспектора получили ответы на реальные вопросы по практике, в частности:





Что делать с продукцией, имеющей формальные нарушения – неправильную этикетку или упаковку?

Как проверять химпродукцию, проданную через маркетплейсы и интернет-магазины?

Как действовать, если у распространителя десятки видов химии от разных производителей?

Может ли инспектор требовать возврата целой партии товара, если маркировка не соответствует нормам?

Как разграничиваются полномочия между Госэкоинспекцией, Госпродпотребслужбой, Гоструда и тому подобное?

Прошедшие обучение инспекторы уже могут эффективнее контролировать оборот химической продукции на рынке. Это означает, что нерадивые поставщики больше не смогут избегать ответственности, даже если продукция формально не запрещена, но имеет нарушения в маркировке или упаковке.

Новые знания позволят обнаруживать опасную продукцию до того, как она попадет в руки потребителя.

Украина постепенно наводит порядок в сфере химической безопасности. Благодаря современному обучению и поддержке международных партнеров, экоинспекторы готовы проверять как крупные производства, так и мелкие онлайн-магазины. И уже совсем скоро нарушителям придется отвечать – за каждую бутылку, каждую этикетку и каждый грамм химии.