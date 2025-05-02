Браконьерство во время нереста, уничтожение рыбы, гибель водной фауны — все это уже передано полиции и прокуратуре.

Нарушения – по всей стране

С 25 апреля по 1 мая 2025 года инспекторы Государственной экологической инспекции Украины провели 378 проверок . Результаты шокируют:

373 протокола об админнарушении

6,96 млн грн ущерба от нарушений природоохранного законодательства

от нарушений природоохранного законодательства 80 тыс. грн наложенных штрафов

2,66 млн грн уже взыскано

Кроме того, в государственный бюджет поступило 79 тыс. грн в виде штрафов, а 555 тыс. грн - сумма претензий и исков , поданных на нарушителей.

Самые громкие эконарушения недели

Кировоградщина

В Кременчугском водохранилище неизвестные ловили рыбу сетками в период нереста прямо в пределах природного парка. Ущерб – более 600 тыс. грн . Материалы переданы полиции в Светловодске.

Полтавщина



Местный житель во время нереста выловил водные биоресурсы, нанеся ущерб на 1,33 млн грн . Инспекция подала материалы в областную прокуратуру.

Сумщина

В селе Лебединый Бобрик из водоема незаконно вылавливали раков – особенно ценный биоресурс. Ущерб - более 1,2 млн грн . Материалы уже в суде.

Хмельницкая область

На Щедровском водохранилище граждане ловили рыбу запрещенными снастями. Ущерб - 628 тыс. грн . Дело передано полиции.

Буковина

На реке Совица в Черновицкой области зафиксирована массовая гибель водных биоресурсов . Причина – вероятное загрязнение. Сумма ущерба - более 1 млн грн .

Экоинспекция бьет тревогу

По словам представителей Госэкоинспекции, большинство нарушений приходится именно на период весеннего нерестового запрета. А это критическое время для восстановления водной экосистемы , когда любое вмешательство может иметь длительные последствия.

«Мы и дальше будем системно реагировать, проводить рейды, передавать материалы правоохранителям. Природные ресурсы должны быть защищены», – заявили в инспекции.

В Украине идет борьба за каждую рыбу, за каждый клочок воды. Но пока одни спасают, другие уничтожают. Природа беззащитна перед браконьерами, если общество молчит. Если вы стали свидетелем нарушений — сообщайте, потому что безнаказанность вредит всем.

