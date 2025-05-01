Государственная экоинспекция Столичного округа зафиксировала серьезные нарушения и заставила реагировать областные власти.

Как все началось

В Государственную экологическую инспекцию Столичного округа обратился гражданин, сообщивший о нарушениях со стороны ООО «Белицкое деревообрабатывающее предприятие». На основании обращения экоинспекторы провели внеплановую проверку с 21 марта по 3 апреля 2025 года.

Результат — шокирующий: предприятие не соблюдало нормы предельно допустимых выбросов, предусмотренных официальным разрешением на выбросы загрязняющих веществ, выданным еще в 2019 году.

Чем это кончилось

После проверки Инспекция выдала официальное предписание и направила его в Киевскую областную военную администрацию с требованием остановить действие разрешения.

18 апреля 2025 года ОВА одобрила распоряжение №812, согласно которому полностью остановлено действие разрешения №3210946200-39 на выбросы в атмосферу, выданного ООО «Белицкое деревообрабатывающее предприятие».

Что это значит

Это решение вступает в силу через 10 рабочих дней с момента его принятия - согласно статье 111 Закона Украины "Об охране атмосферного воздуха". После этого предприятие не имеет права производить никаких выбросов в воздух, пока не устранит нарушение и не получит новое разрешение.

Почему это важно

Такие действия – не формальность. Это реальная защита как окружающей среды, так и здоровья людей, проживающих рядом с промышленными объектами. Когда предприятия пренебрегают экологическими стандартами, это отражается на качестве воздуха, которым мы дышим каждый день.

Госэкоинспекция обещает и дальше реагировать на подобные нарушения и призывает граждан сообщать о подозрительных или вредных для окружающей среды действиях предприятий.